關稅戰｜日媒：日本擬擴大進口美國大米　最低准入量設6萬噸配額

日本正與美國就特朗普（Donald Trump，又譯川普）關稅政策談判，據日媒周三（4月23日）引述政府相關人士指，日美正探討擴大進口美國產大米，在零關稅的大米最低准入量一年約77萬噸範圍內，將協調設置配額以增加從美國的進口量，預計會在6萬噸左右的方案。



共同社報道，由於日本國內米價居高不下，消費者需求便宜的進口大米，日方對美方提出的開放市場要求做出讓步。據悉，美國還有意出口牛肉和馬鈴薯。

2017年9月6日，日本橫濱一見超市貨架上擺放着大米。（Getty）

6萬噸相當於2024年日本國內收穫679萬噸大米的近1%。2015年日美《跨太平洋夥伴關係協定》（TPP）曾規定在約77萬噸的最低准入量中劃出6萬噸，作為對美進口配額。但這一條因第一屆特朗普政府退出TPP而被刪除。此次談判可能參考TPP。

日本對於超出最低准入量的進口大米徵收每公斤341日圓（約18.7港元）關稅。