特朗普關稅｜美媒：白宮考慮大幅削減對華關稅　或降到50%至65%

美媒4月23日引述知情人士指，特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府正考慮大幅削減對中國進口商品的關稅，部份或減超過一半，以緩解與北京的緊張關係。報道談到據一名白宮高級官員指，對華關稅可能降至約50%至65%之間。



《華爾街日報》引述知情人士指，總統特朗普還未作出最終決定，討論仍在進行中，目前有幾種選項。

2025年4月16日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在華盛頓特區白宮復活節前的祈禱儀式和晚宴上發表演說。（Reuters）

美媒：或降到50%至65%之間

報道稱根據一名白宮高級官員指，對華關稅可能降至約50%至65%之間，又有知情人士稱，美國政府也在考慮採取類似於眾議院中國問題委員會2024年底提出的分級徵稅方法，即對美國認為不構成國家安全威脅的商品徵收35%的稅項，對被視為對美國利益具有戰略意味的商品徵收至少100%的稅。該法案提議在5年內逐步徵收這些稅項。

白宮目前未有回應。

2021年1月21日，北京一間美國企業大樓外有中美兩國國旗隨風飄揚。（Reuters）

特朗普自4月初公布對全球眾多貿易夥伴加徵「對等關稅」後，環球股市大幅波動，至後來特朗普宣告暫緩對大部份國家的較高「對等關稅」稅率90天，但與中國之間的關稅戰一再升級，至4月22日，特朗普改為表示會非常友好地與中方展開貿易談判，倘雙方達成協議，美國對中國進口產品的關稅將大幅（substantially）下降，惟不會降至零關稅。