ZA Bank推商業銀行　最快一周開戶　提供無抵押商業循環貸款產品

撰文： 彭樂程 最後更新日期： 2021-03-22 13:20

虛擬銀行眾安銀行(ZA Bank)今日（22日）正式推出商業銀行，藉無抵押商業循環貸款產品「ZME 循環貸」。隨著商業銀行正式開業，ZA Bank 將進一步拓展業務版圖，藉零售銀行的存款、貸款、卡和商業銀行為用戶提供服務。

ZA Bank 商業銀行專注為香港成立或註册的公司提供服務，客戶可在 ZA Bank商業銀行享用包括港元、人民幣及美元儲蓄賬戶、定期存款、轉數快（FPS）和 CHATS 本地轉賬及批量轉賬、跨境轉賬和無抵押商業循環貸款等銀行服務。

該行指，由收妥所有開戶所需文件起計，ZA Bank 商業銀行最快只需約一週時間便能完成開戶程序，有效減省過往按月計算的開戶時間。

另外，ZA Bank 商業銀行的收費門檻要求不設儲蓄賬戶最低存款額，開設戶口費劃一為 1,000 港元。為配合客戶業務發展需要，其無抵押商業循環貸款「ZME 循環貸」方便用戶靈活選擇提款日和還款期，用戶更無需就未使用的額度繳付利息。

ZA Bank行政總裁許洛聖表示，ZA Bank 精簡的營運架構可大大降低銀行服務門檻，加上貼身的客戶服務能協助用戶更快地完成開戶程序，讓中小企能及時解決營運需求。

ZA Bank 商業銀行將為成功開戶的用戶豁免 2021 年全年匯入匯款手續費。另外，由即日起截至 2021 年 6 月 22 日，成功開戶的首 100 名用戶將可獲得 0.5% 的「ZME 循環貸」減息優惠，以及 20 個 ZA Bank 零售銀行的開戶邀請碼。被推薦人憑邀請碼可享 3 個月 3% 的港元定期存款加息券，存款上限為 HK$ 5 萬。