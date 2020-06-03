【派錢一萬】眾安銀行成唯一參與虛擬銀行　推薦朋友開戶送多一千

《財政預算案》向18歲或以上香港永久居民每人派發一萬元。21間銀行與港府簽約，其中唯一一間參與計劃的虛擬銀行「眾安銀行」（ZA Bank），為吸引市民開戶，推出開戶並登記作領取一萬元，可再獲送一千元，不過需要推薦朋友開戶，要賺盡一千並不容易。 而多間虛擬銀行則仍在試業中，目前未有相關推廣活動。

▼派錢一萬 21間參與現金發放計劃銀行▼

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消息指，政府現時計劃於6月21日（星期日），即父親節當日，在本港多間銀行的部份分行及郵局予市民領取申請表格，現時已進行籌備工作。

金融管理局去年推出八個虛擬銀行牌照，當中有多間仍在試業階段。首間正式開業的「ZA Bank」就搶閘推出優惠，吸引市民開戶領取政府所派發的一萬元。

市民在開戶時須使用活動邀請碼開戶，14天内成功邀請兩位朋友開戶，可獲贈400元；在成功領取政府派發一萬元後，才獲得額外600元。

ZA Bank指，該優惠須在 6月12日或之前使用活動邀請碼提交開戶申請。眾安銀行（ZA Bank）由中資眾安在綫（6060）和百仕達合資成立的虛擬銀行，為香港首間虛擬銀行。

根據政府公布，眾安銀行為21間簽署現金發放計劃服務協議的銀行之一，亦是唯一一間簽署協議的虛擬銀行。當局指，相關銀行將為計劃提供電子登記平台，欲以個人銀行戶口直接收取款項的合資格市民，可透過有關銀行的網站或網上理財服務進行登記，而網上登記是最快收取款項的方法。

眾安銀行（ZA Bank）由中資眾安在綫（6060）和百仕達合資成立的虛擬銀行，為香港首間虛擬銀行。（ZA facebook）

另一間虛擬銀行、渣打旗下的「mox」回應指目前正進行試業，並沒有與政府派發一萬元有關的推廣活動。而「天星銀行」則回應指，現時為試業階段，「為開業作最好準備，大家可以拭目以待」。

虛擬銀行「WeLab Bank」同樣指現時仍於試業階段，未有就政府派發一萬元推出優惠，但其母公司「WeLab 」可提供一萬元免息貸款申請，在網上提交後，最快可於即日收到一萬元，形容是「將政府計劃發放的紓困措施早一步送到大家手上」。

▼《財政預算案2020》措施▼