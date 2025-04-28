中國經濟｜發改委指美「對等關稅」違背經濟規律　必將失敗告終

中國發改委及人民銀行等多部委，今日（28日）上午10時舉行新聞發布會，介紹穩就業、穩經濟、推動高質量發展政策舉措。國家發展改革委副主任趙辰昕今日在國新辦舉行的新聞發佈會上介紹，穩就業穩經濟推動高品質發展的若干舉措包括五方面內容。



在支援就業方面，主要包括鼓勵企業積極穩定就業、加大職業技能培訓力度、擴大以工代賑等支援、加強就業公共服務等舉措。

在穩定外貿發展方面，主要包括一業一策、一企一策加大支援力度，幫助出口企業規避風險，擴大服務產品「出海」，鼓勵外資企業境內再投資等舉措。

在促進消費方面，主要包括擴大服務消費，強化失能老年人照護，推動汽車消費擴容，構建技能導向的薪酬分配制度等舉措。

設創新金融工具擴大有效投資

在積極擴大有效投資方面，主要包括完善消費基礎設施、大力提振民間投資積極性、設立新型政策性金融工具等舉措。

在營造穩定發展的良好環境方面，主要包括持續穩定和活躍資本市場、持續鞏固房地產市場穩定態勢、加大對實體經濟的金融支援等舉措。

以上這些政策都注重突出針對性和可操作性，注重增強企業和群眾的獲得感，將成熟一項、出台一項。

加快設立國家創業投資引導基金

趙辰昕又表示，尚有豐富的政策儲備和充分的政策空間，將加快實施穩就業穩經濟若干舉措，推動各項政策儘快出台實施，更加注重提高政策落地效率和實施效果，確保直達企業和群眾。

與此同時，加力推動既定政策落地見效，包括提振消費專項行動、用好今年國家層面5萬億元（人民幣‧下同）投資資金、加快設立國家創業投資引導基金等，這些政策大部分將在二季度落地，並不斷強化政策取向一致性，常態化、敞口式做好政策預研儲備，充分備足預案，不斷完善穩就業穩經濟的政策工具箱，根據形勢變化及時出臺增量儲備政策。不管國際局勢如何變化，將錨定發展目標，保持戰略定力，集中精力辦好自己的事，對實現今年經濟社會發展目標任務充滿信心。

另有1400億元舊換新資金將下達

趙辰昕表示，近期已經下達今年第二批消費品以舊換新資金，前兩批下達資金近1,600億元，後續還要下達1,400億元左右資金，會根據各地支付進度陸續下達。同時指出建立實施育兒補貼制度，創設專項再貸款工具，加大對服務消費、養老產業等支援。

趙辰昕指出作為全球第二大經濟體和擁有13億多人口的大國，中國擴大內需有巨大的潛力和空間。如消費領域，汽車、冰箱、洗衣機和空調等主要品類，按照正常週期更新換代，每年能夠創造數萬億元的需求。除了耐用消費品，文娛、旅遊、體育等服務消費需求也是巨大的；投資領域，隨著高品質發展深入推進，每年設備更新換代投資需求將超過5萬億元。同時，據相關機構測算，未來人工智慧產業的投資還將不斷擴大和拓展。我國正在深入實施新興城鎮化戰略，城鎮化率每提高一個百分點，能夠拉動萬億規模的投資需求。擴大內需，我國有非常現實的潛力和空間。

趙辰昕指出力爭6月底前下達全年「兩重」專案建設和中央預算內投資全國專案清單。同時，設立新型政策性金融工具，解決專案建設資本金不足的問題。

人行正研究豐富政策工具箱

人民銀行副行長鄒瀾表示，人行將用好用足適度寬鬆的貨幣政策，將根據國內外經濟形勢和金融市場運行情況，適時降準降息，保持流動性充裕，發揮好貨幣政策工具箱總量和結構雙重功能，創設新的結構性貨幣政策工具，圍繞穩就業穩增長的重點領域精準發力，做好金融支持。一是精準加力穩就業，更大力度推動落實創業擔保貸款政策等；二是精準加力穩外貿，指導金融機構對外貿依存度高、遇到困難但產品有競爭力的中小企業不抽貸、不斷貸，保障合理融資需求；三是精准發力促消費，著重從服務消費供給側發力，聚焦文旅、體育、餐飲、住宿、教育等重點領域，加大金融支持力度，與其他政策形成合力，共同推動服務消費供給大幅提升和改善；四是精準加力穩投資，支持金融機構創新金融工具，加大中長期貸款投放，做好「兩重兩新」等重點領域的融資支持。

鄒瀾表示，下階段，人民銀行將繼續實施好適度寬鬆的貨幣政策，加力支援實體經濟；同時，堅持以市場供求為基礎、參考一籃子貨幣進行調節、有管理的浮動匯率制度。堅持市場在匯率形成中的決定性作用，增強外匯市場的韌性，穩定市場預期，加強市場管理。堅決對市場順週期行為進行糾偏，堅決對擾亂市場秩序的行為進行處置，堅決防範匯率超調風險，保持人民幣匯率在合理均衡水準上的基本穩定。

鄒瀾表示，關注到近期美債市場出現波動，長期以來，我國外匯儲備以安全、流動、保值增值為目標，按照市場化、專業化原則，在國際金融市場開展投資，實現了投資組合較為有效的分散化，單一市場、單一資產的變動，對我國外匯儲備的影響總體有限。

以舊換新推動消費7200億元

商務部副部長盛秋平表示，截至4月27日，消費品以舊換新政策的實施合計拉動消費超7,200億元。政策實施以來，一大批外貿外資企業得到了政策支持。智慧、綠色、健康、時尚的消費新產品走進千家萬戶。目前已有超過1.2億人次享受到了真金白銀的補貼優惠。

盛秋平表示4月份以來的出口總體延續平穩增長態勢。為幫助外貿企業積極應對外部風險挑戰，商務部將堅持目標導向和問題導向，聚焦廣大企業需求，及時解決困難問題，以釘釘子精神抓好已經出臺的穩外貿政策落地見效。

盛秋平表示，將會同有關部門加強貿易金融支持保障，進一步擴大出口信用保險的承保規模和覆蓋面；設立大型成套設備出口專項信貸等支援工具，讓外貿企業更有底氣接單；指導金融機構加大對外貿企業的融資支持力度，發揮好小微企業融資協調工作機制作用，推動低成本資金直達小微外貿企業；優化對外貿企業的匯率避險工具。

內地城鎮新增就業308萬人。（資料圖片）

首季城鎮新增就業308萬人

人力資源社會保障部副部長俞家棟介紹，一季度，就業形勢保持總體穩定，全國城鎮新增就業308萬人，按年增加5萬人，快于時序進度。與此同時，經濟持續回升向好的基礎還需要進一步穩固，外部衝擊影響加大，美國輪番加徵高額關稅，部分外貿企業生產經營面臨困難，部分勞動者就業崗位受到影響，就業壓力持續上升。俞家棟表示，下一步將堅決貫徹黨中央、國務院部署，迎難而上、頂壓前行，全力拓崗位、強政策、保重點、提技能、優服務，確保就業局勢總體穩定。

中美貿易・中美關係・關稅・加徵關稅：圖為2018年4月4日，鏡頭下在美國加州長灘港J碼頭待處理的貨櫃。（Reuters）

被問及有關中美雙方互相加徵關稅時，趙辰昕指出美國加徵的所謂「對等關稅」的影響和衝擊，認為是波及全球的，大家都在觀察分析應對，他們憑空做牌、霸淩霸道、出爾反爾，讓大家越來越看清一個本質，那就是所謂「對等關稅」嚴重違背歷史潮流和經濟規律，嚴重衝擊國際貿易規則和秩序，嚴重損害世界各國的正當合法權益，這屬於典型的單邊主義霸淩做法。這一行徑害人害己不人得心，必將以失敗告終。

中國是世界上最大的發展中國家，是堂堂正正負責任大國，面對無理濫施關稅，中國毅然站出來，阻止霸權強權，實施系列的有理有力有節的反制措施，不僅是為了維護我們自身的正當權益，而且是為了維護國際公平正義，維護全球自由貿易體制，維護正常的國際經濟秩序。中國將與世界上絕大多數國家站在一起，站在歷史正確的一邊，站在人類進步的一邊，堅信與世界作對、與真理作對，只會孤立自己，與全球同行，與道義同行，才能贏得未來。