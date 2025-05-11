中國製造2025不是國企獨角戲：民企早已是中國經濟成功的基石

2015年中國政府實施的「中國製造2025」規劃，經過十年的持之以恆，已經結出果實，成功讓中國製造業從中低端躍上中高端，產生一批具有全球競爭力的產品。無論是第六代戰機、新能源車、光伏發電還是宇樹機器人、DeepSeek，都已說明中國的變化。在這個過程中，並不是國企唱獨角戲，民企扮演的角色十分重要。



「中國製造2025」從實施之初就鼓勵民企參與。既是因為「中國製造2025」旨在改革開放語境下推動製造強國，是政府引導和市場主導下抓住新一輪科技革命的產業升級，又是因為經過改革開放以來發展，民營經濟早已是中國經濟成功的基石。

2015年5月，國務院在《中國製造2025》的通知中明確表示：「市場主導，政府引導。全面深化改革，充分發揮市場在資源配置中的決定性作用，強化企業主體地位，激發企業活力和創造力。積極轉變政府職能，加強戰略研究和規劃引導，完善相關支持政策，為企業發展創造良好環境。」既然是「市場主導，政府引導」，便已說明市場和政府的各自角色邊界，說明民企是「中國製造2025」的主要參與者。

2016年10月13日，在深圳大族激光公司生產車間，工作人員拿着用激光切割而成的「中國製造2025」字樣與李克強合影留念。（新華社）

2017年8月，時任總理李克強召開推動製造強國建設、持續推進經濟結構轉型升級座談會，50家制造業企業負責人受邀參加，其中包括海爾、大疆、比亞迪等多位民營企業負責人。李克強主張大力弘揚企業家精神和精益求精的工匠精神。

民營經濟在改革開放浪潮中不斷壯大，時至今日已經為中國「貢獻了50%以上的稅收，60%以上的國內生產總值，70%以上的技術創新成果，80%以上的城鎮勞動就業，90%以上的企業數量」。這決定「中國製造2025」的成功離不開民企參與。

經過十年的努力和堅持，「中國製造2025」已經給中國帶來重大變化。2024年4月，《南華早報》通過資料數據梳理得出，過去十年，中國社會發生了深刻變化，已實現新能源汽車、訊息技術等10個關鍵領域的超86%的目標。

從結果來看，以專精特新「小巨人」企業為例。專精特新「小巨人」企業被視為在推進中國新型工業化和產業升級中具有重要作用。官方數據顯示，2024年，民營「小巨人」企業戶數佔全部「小巨人」企業比重達88.8%，銷售收入佔比達85.4%；製造業「小巨人」企業以82%的戶數佔比貢獻了全部「小巨人」企業銷售收入的90.6%。

2月17日，國家主席習近平出席民營企業座談會。（新華社）

從2月17日國家主席習近平召開的民營企業座談會同樣可以看出民企在「中國製造2025」的重要作用。

「中國製造2025」的目標是推動中國產業升級、製造強國和科技創新，重點規劃10個領域，包括：新一代訊息技術產業、高檔數控機牀和機器人、航空航天裝備、海洋工程裝備及高技術船舶、先進軌道交通裝備、節能與新能源汽車、電力裝備、農機裝備、新材料、生物醫藥及高性能醫療器械。

出席民企座談會的企業家中，華為任正非代表的5G、比亞迪王傳福和小米科技雷軍代表的新能源汽車、宇樹科技王興興代表的機器人、韋爾半導體虞仁榮代表的晶片、共享集團彭凡代表的3D打印，都是推動中國產業升級和科技創新的例證。

「中國製造2025」的成功離不開民企，中國今後的產業規劃、經濟發展同樣離不開激發廣大民企的活力與創造力。不可否認，多年以來，輿論場總有聲音擔心「國進民退」，擔心民企的生存空間，似乎一有風吹草動，便有不少民企疑慮不安。但從改革開放以來的國家發展大局來看，民企早已是中國經濟走向成功的基石。

改革開放初期的「傻子瓜子」故事說明，良好的發展環境有利於民營經濟乃至整個國家的發展。（VCG）

2018年習近平在任內首次召開的民營企業座談會上便明確說過：「一段時間以來，社會上有的人發表了一些否定、懷疑民營經濟的言論。比如，有的人提出所謂『民營經濟離場論』，說民營經濟已經完成使命，要退出歷史舞台；有的人提出所謂『新公私合營論』，把現在的混合所有制改革曲解為新一輪『公私合營』；有的人說加強企業黨建和工會工作是要對民營企業進行控制，等等。這些說法是完全錯誤的，不符合黨的大政方針……所有民營企業和民營企業家完全可以吃下定心丸、安心謀發展！」今年習近平又在民企座談會上表示：「新時代新徵程民營經濟發展前景廣闊、大有可為，廣大民營企業和民營企業家大顯身手正當其時。」

民企早已是改革開放以來中國國情的重要部分，是中國能否抓住新一輪科技革命和工業革命的關鍵。針對輿論場上不少人對民企生存空間的疑慮，最重要的是持續推進全面依法治國和國家治理現代化工作，積極構建公平、開放、市場化、法治化、可預期的社會環境，讓民企不被一時之間的風吹草動或極端言論影響，而是能安心致力於長期發展。

改革開放以來的歷史經驗和民企在「中國製造2025」中的重要作用已經有力證明，只有讓更多民企有大顯身手的機會，中國才能在關乎國運的新一輪科技革命和工業革命中獲得成功，才能為國家現代化建立經濟基石。