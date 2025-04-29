內媒：騰訊、阿里搶購算力資源　從字節跳動購入Nvidia芯片

內媒綜合消息稱，內地科企搶購算力資源，騰訊（0700）、阿里巴巴（9988）分別搶購英偉達Nvidia H20等算力資源。



傳騰訊上季從字節買入20億人幣GPU 字節否認

內媒《財經》指出，由於美國隨時可能收緊芯片限制，騰訊上季向字節跳動，購買了價值約20億元人民幣的GPU（圖形處理器）算力資源。而自Deepseek爆紅以後，阿里巴巴同樣向字節跳動下訂單。惟字節跳動回應內媒時指，消息不實。

但報導也稱，字節跳動在2024年囤積了約10萬個GPU，以Nvidia H20卡和伺服器為主，價值1,000億元人民幣。多位接近字節跳動的知情人士透露，字節跳動採買的GPU資源主要為自家大模型和雲計算等業務自用，出售部分不到總量的十分之一。

據美媒The Information報導，包括字節跳動、阿里和騰訊在內的中國企業，在第一季度訂購了至少價值160億美元的英偉達H20芯片。報導提到，這些訂單中有許多是針對升級版，集成了英偉達Blackwell系列中使用的高帶寬內存。

阿里巴巴發佈新一代通義千問模型Qwen3。（資料圖片）

阿里巴巴發佈新一代通義千問模型Qwen3

此外，阿里巴巴發佈新一代通義千問模型Qwen3，與DeepSeek-R1、o1、o3-mini、Grok-3和Gemini-2.5-Pro等其他頂級模型相比，旗艦模型Qwen3-235B-A22B在編碼、數學、通用能力等基準評估中取得了有競爭力的結果。