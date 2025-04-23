貿易戰｜特朗普難將iPhone生產線搬回美國　一塊晶片需經5國處理

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）發動的「貿易戰」對全球的供應鏈造成重大影響。有英國媒體報道，儘管有不少聲音認為在特朗普的關稅戰下，過去數十年主導貿易的「全球化」已走到盡頭，惟來自蘋果公司的iPhone成功在這場戰役中獲得豁免，因為它正正是貿易全球化下的產物。美國有1.5億iPhone用戶，iPhone銷量佔全球智能手機總出貨量的20%，蘋果卻收下將近80%的智能手機利潤，這一切都歸功於它佈局全球多國的供應鏈，其中一塊晶片就需要經過5個國家的處理方能完成。



英國泰晤士報（The Times）4月19日報道，自特朗普2日宣布「對等關稅」，其後甚至將對中國關稅提高到145%，惟他最後都不得豁免一項產品，特朗普在12日宣布豁免智能手機和電腦的關稅，這其中涵蓋了蘋果的iPhone。

據報道，美國共有1.5萬億iPhone用家，市占率高達近54%。這代表美國人一年花3000億小時使用他們手上的iPhone，就連特朗普本身都是iPhone用家，這部智能手機可謂無處不在。

2024年9月9日，美國加州古柏天奴園區（Cupertino），蘋果公司舉辦活動，一名與會者手持兩部iPhone16。（Reuters）

報道指，如果您想定義「全球化」，只需打開iPhone手機的背面。iPhone銷量僅佔全球智能手機約五分之一，卻拿走了五分之四的利潤。這其中歸功於其佈局精密的供應鏈，幾乎貫穿地緣政治的每一個斷層線。

蘋果市值高達3萬億美元（約23.28萬億港元），去年盈利1,840億美元（約14,275億港元），關鍵原因就是它對這條供應鏈的精心設計。 《晶片戰爭》（Chip War）的Chris Miller表示：「蘋果已經將供應鏈的效率推到極致，就連膠水和螺絲都必須無盡其用。」

儘管iPhone的供應鏈利潤豐厚，惟也很脆弱。以iPhone內的微晶片的生產過程為例，這的微小晶片，尺寸還不到5便士硬幣的一半，卻是推動我們手中iPhone運行必不可少的零件。

生產一塊微晶片需經過5個國家的處理：

要生產這塊微晶片，首先需要在西班牙加利西亞（Galicia）開採白色石英塊，然後在德國貝格豪森（Berghausen）進行冶煉。這些「多晶矽」隨後被空運到美國俄勒岡州（Oregon），由一家日本公司將其製成矽晶片，然後再繞地球半圈運到台灣。

台積電5月15日宣布將在美國亞利桑那州設立先進晶圓廠。圖為2018年8月31日，一個台積電的標誌放在台灣新竹的台積電總部。（Reuters）

在那裏，台積電（TSMC）將接手處理這些晶圓，並按照英國日資企業Arm的設計，使用荷蘭企業ASML製造的光刻機將半導體蝕刻到晶圓上。

隨後，晶片被快速送往馬來西亞進行檢查和接線，最後抵達中國的鄭州。在那裏，台灣富士康的工人以每小時20元人民幣（約21港元）的人工，將晶片安裝到手機的其餘部分。整個生產過程，從開採原料的礦井到最後的主機板成品，每塊晶片的成本為35英鎊（約361港元）。

報道提到，多年來，蘋果一直成功保持iPhone的售價在穩定的水平。iPhone 16在美國的售價為799美元（約6200港元），與四年前推出的iPhone 12價格相同（扣除通脹，實際價格其實下降了20%）。

2019年5月9日，美國華盛頓，在蘋果卡內基圖書館盛大開幕和媒體預覽期間，一名蘋果商店員工走過新店的iPhone插圖。（Reuters）

假若在上述的生產成本基礎加上145%的關稅，假設利潤率相同，那麼iPhone的價格現在可能要1,400美元（約10862港元）。頂級iPhone Pro Max 的價格可能會從1,199美元（約9300港元）上漲到1,900美元（約14741港元）以上，甚至有人估計其價格甚至會超過 2,000美元（約15517港元）。