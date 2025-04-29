關稅戰｜彭博︰內地出口商收貨款後迅即賣美元　助人民幣企穩7.3

《彭博》 美國加徵145%的關稅讓中國出口商對美國的業務按下了暫停鍵，疊加外匯市場的巨大波動，一些出口商轉變了策略，選擇在收到貨款後迅速賣掉手裡的美元，這一舉動也幫助人民幣兌美元匯率暫時穩定在7.3元一線。



報道指出在廣交會期間受訪的18家出口商表示，考慮到當前人民幣兌美元匯率已經創了近年的新低，他們都認為7.3附近是很合適的結匯點位，此外，公司營運本身對現金流的需求，也是他們選擇在當前價位直接結匯，而不是加強匯率風險對沖的重要原因。

關稅戰對致美元貶值，內地出口商更有意欲結匯。(資料圖片)

出口商稱美元變化大 今年不願鎖匯

遼寧Aroma International Trade Co.董事長翟剛稱，美國將關稅提高到145%看起來已是最糟的情況，如果中美關係緩和，匯率可能還會保持平穩。他表示，目前匯率對公司來說價格不錯，結匯後可以直接應對支出，只要人民幣能大致保持在7.25到7.35之間，穩定的預期對外貿有好處。公司主營節日裝飾品，年出口額大約2,000萬美元。

貿易戰在4月初急速惡化後，不少從事家具、陶瓷、燈飾、節日用品、服飾等利潤較薄的出口商都和翟剛採取了類似的策略。對這些貿易商來說，他們多數願意收到貨款後在7.3左右的價格結匯，在當前美元避險地位動搖的背景下，也不認為短期內人民幣兌美元會進一步大幅走弱，這反過來也幫助這一價格成為短期內人民幣兌美元的底。

「以前我們每年都會鎖匯，但今年美元的變化太大了，所以我們老板說今年一律不鎖匯，收到美元就結匯，不想冒險了。」珠光集團進出口業務經理Roe Yuan表示。

而主要生產床墊和智能床的夢百合家居董事長倪張根則表示，由於近期資金緊張，國內工廠收到貨款後會立刻結匯。他並預計在外部壓力下人民幣匯率將保持穩定。夢百合在國內、歐美和東南亞都有工廠，國內工廠年銷售額約6億美元，其中50%來自出口。

有出口商指，東南亞及俄國客戶以人民幣支付貨款。(資料圖片)

以人民幣收貨款比例增

另一方面，新一輪貿易戰恐使中美進一步脫鉤，以人民幣結算代替美元可能增加。在18家受訪企業中，有6家企業表示有人民幣收款，並且從近兩年開始人民幣收款逐漸增加，佔比達到10至20%。用人民幣付款的客戶主要來自俄羅斯、東南亞和一帶一路沿線國家。

「從前兩年開始東南亞的客戶自己主動提出來說要安排付人民幣，他們感覺比用美元好一點，現在我們就用人民幣跟他們結算，預計後面人民幣結算還會成長，」廣東Shunxing Porcelain的海外銷售經理Annie Chan在採訪中表示。