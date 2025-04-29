六大內銀齊放榜　建行、工行首季少賺近4％　農行盈利增2.2%

內銀放榜，建設銀行（0939）、農業銀行（1288）、工商銀行（1398）等均公佈首季業績。



建行首季淨利挫近4% 淨息差縮窄至1.41厘

建設銀行（0939）公佈，首季歸屬股東的淨利潤錄得833.51億元（人民幣，下同），按年減少3.99%；總收入錄得1,859.90億元，按年減少4.76%。

期內淨利息收入1,419.23億元，按年減少5.21%。淨利息收益率為1.41厘，按年下降16個基點。非利息淨收入440.67億元，較上年同期減少3.26%。手續費及佣金淨收入374.60億元，較上年同期減少4.63%。

不良貸款為3,581.36億元，較上年末增加134.45億元。不良貸款率1.33%，較上年末下降0.01個百分點。撥備覆蓋率為236.81%，較上年末上升3.21個百分點。

經2025年第一次臨時股東大會批准，將向2025年5月8日收市後在冊的全體普通股股東派發2024年度末期現金股息每股人民幣0.206元（含稅），股息總額約515.02億元。

農行首季多賺2.2% 不良貸款率降至1.28%

農業銀行（1288）公佈，首季營業收入1,867.35億元（人民幣，下同），按年增長0.32%；歸母淨利潤719.31億元，按年增長2.20%。

淨利息收入1,405.77億元，按年下降2.74%；淨利息收益率為1.34厘，按年收窄10個基點。手續費及佣金淨收入280.09億元，按年下降3.54%。

截至3月底，不良貸款餘額3,346.44億元，比上年末增加124.79億元；不良貸款率1.28% ，比上年末下降0.02個百分點。撥備覆蓋率297.81% ，比上年末下降1.80個百分點。

工行首季少賺近4%

工商銀行（1398）公佈，首季度歸母淨利錄得841.56億元，按年減少3.99%；營業收入為2046.88億元，按年減少2.61%。

期內利息淨收入1,567.84億元，下降2.86%。年化淨利息收益率1.33%。非利息收入479.04億元，下降1.76%，其中，手續費及佣金淨收入388.78億元，下降1.18%。

不良貸款餘額3,953.99億元，比上年末增加159.41億元，不良貸款率1.33%，下降0.01個百分點。撥備覆蓋率215.70%，上升0.79個百分點。

中行首季少賺2.9%

中行方面，季內股東應享稅後利潤為543.64億元，按年跌2.9%。季內中行錄得營業收入為1,649.11億元，增長2.41%。其中淨利息收入為1,077.27億元，按年下跌4.42%，淨息差為1.22厘。非利息收入為571.84億元，按年增加18.33%，其中手續費及佣金收入淨額為256.51億元，按年增加2.09%，其他非利息收入為315.33億元，按年增加35.92%。

中行又指出，截至今年3月底，不良貸款總額為2,812.08億元，兵良貸款率為1.25%，與去年底持平。不良貸款撥備覆蓋率為197.97%，較去年底跌2.63個百分點。

交通銀行是中國五大銀行之一，在香港有多年歷史。（資料圖片 / 歐嘉樂攝）

交行首季貸款信用減值損失跌14.4%

交行（3328）於季內歸屬母公司股東淨利潤為253.72億元，按年增長1.54%。

季內交行實現淨利息淨收入為426.04億元，按年增加2.52%。淨利息收益率1.23厘，按年跌4個基點。

交行又指出，實現手續費及佣金淨收入為115.94億元，按年跌2.4%。

季內該行錄得資產減值損失為126.32億元，按年跌19.66億元或13.47%，其中貸款信用減值損失為123.81億元，按年跌14.39%。截至今年3月底，該行不良貸款餘額為1,154.51億元，較去年底增加3.38%，不良貸款率為1.3%，較去年底跌0.01個百分點。撥備覆蓋率為200.41%，較去年底跌1.53個百分點，撥備率為2.59%，較去年底跌0.05個百分點。

郵儲行不良貸款餘額增50億元

郵儲行（1658）於季內歸屬股東淨利潤252.46億元，按年跌2.62%。季內利息淨收入為688.57億元，按年跌3.79%，淨利息收益率及淨利差分別為1.71厘及1.7厘。手續費及佣金收入為103.06億元，按年增加8.756%。

截至今年3月底，郵儲行不良貸款餘額為852.94億元，較去年底增加49.75億元，不良貸款率為0.91%，較去年底增加0.01個百分點。