美股｜科技股季績佳　道指收漲83點　納指升1.52%　微軟飆7.6%

微軟（Microsoft）及Meta季度業績強勁，帶動其他科技巨頭股價上漲，美股周四（5月1日）早段造好，道指日內最多升403點，3大指數同漲逾1%，其中納指曾升逾2.7%。但其後升幅收窄，道指至收市漲83點，納指升1.52%。



圖為2025年4月22日，交易員在美國紐約證券交易所（NYSE）大廳工作。（Reuters）

本港時間5月2日

【04:15】Meta升逾4% Nvidia約漲2.5% 禮來跌近12%

道指收市報40,752.96點，升83.60點或0.21%；納指收報17,710.74點，升264.40點或1.52%；標普500指數收報5,604.14點，升35.08或0.63%。

其中，微軟股價漲7.63%，日內最多曾升一成。Facebook母公司Meta因廣告收入理想，營收高於市場預期，股價升4.23%。

其他重磅科技股中，人工智能（AI）晶片龍頭Nvidia收市升2.47%。亞馬遜（Amazon）和蘋果（Apple）將在收市後公布季續，亞馬遜股價收漲3.13%，蘋果股價則微升0.39%。另外，Tesla則跌0.58%。

其他個股方面，藥廠禮來公司（Eli Lilly）公布季度業績後股價下跌11.66%；CVS Health公布業績後股價則漲4.11%。

晶片設計公司高通（Qualcomm）跌8.95%，此前該公司預測貿易戰將對其營收造成打擊。麥當勞（McDonald's）公布第一季全球銷售額意外下降後，股價跌1.88%。

【04:01】中概股指數升0.21%

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市升0.21%。其中，阿里巴巴升0.90%。

圖為2024年3月25日微軟在巴黎辦公室外的公司標誌。（Reuters）

本港時間5月1日

【23:29】Nvidia漲幅擴至逾5% Amazon升逾3%

道指最新報41,077.點，升408點或1.00%；納指最新報17,887點，升440點或 2.53%；標普500指數報5,652點，升83點或1.51%。

其中，微軟股價現漲9.34%。Facebook母公司Meta因廣告收入理想，營收高於市場預期，股價最新升5.22%。

其他重磅科技股中，人工智能（AI）晶片龍頭Nvidia漲幅擴大至5.10%、亞馬遜 （Amazon） 升3.33%；Tesla漲1.63%，蘋果股價則微升0.18%。

【22:50】Meta升逾6% Nvidia約漲4%

截至本港晚上10時50分，道指報40,976點，升307點或0.76%；納指最新報17,852點，升406點或 2.33%；標普500指數報5,644點，升75點或1.35%。

其中，微軟股價現漲9.29%。Facebook母公司Meta因廣告收入理想，營收高於市場預期，股價最新升6.10%。其他重磅科技股中，人工智能（AI）晶片龍頭Nvidia暫升3.90%；Tesla亦漲2.45%。

亞馬遜（Amazon）和蘋果（Apple）將在收市後公布季續，亞馬遜股價目前暫漲2.88%，蘋果股價則微升0.04%。

油價：圖為2024年8月22日，位於哈薩克的Airankol油田。（Reuters）

【22:49】紐約期油回升1%

油價回升。紐約原油期貨現時每桶報58.90美元，升0.69美元或1.19%；倫敦布蘭特期油每桶報61.57美元，升0.51美元或0.84%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報96,553.92美元、24小時內升逾2%。