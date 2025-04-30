關稅戰｜道指收市倒升141點　日內曾跌781點　Tesla挫3.38%

數據顯示美國首季經濟萎縮，國內生產總值（GDP）環比年率初值跌0.3%，市場原預期增長0.3%。美股周三（4月30日）早段大幅下跌。道指曾跌781點或1.92%；納指最多跌501點或2.87%；標指最多跌127點或2.29%。其後3大指數跌幅有所收窄，至尾段道指及標指倒升。其中，道指至收市升141點，與標指連續第7個交易日上揚；納指則跌0.09%。



圖為2025年4月30日，交易員在美國紐約證券交易所（NYSE）大廳工作。（Reuters）

本港時間5月1日

【04:08】超微電腦跌逾一成 Meta及微軟績前個別發展

道指收市報40,669.36點，升141.74點或0.35%；納指收報17,446.34點，跌14.98點或0.09%；標普500指數收報5,569.06點，升8.23點或0.15%。

重磅科技股中，Tesla跌3.38%，每股收報282.16美元。Nvidia微跌0.09%，Amazon則挫1.58%。將於盤後公布季績的Meta及微軟，前者股價跌0.98%、後者則升0.31%。

另外，超微電腦（Super Micro Computer）因下調第三季業績預測，股價跌11.50%；而Snapchat母公司Snap表示不會提供第二季財務預測，股價跌12.54%。

【04:04】中概股指數收跌1.18%

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市跌1.18%。其中，阿里巴巴升0.46%。

【03:56】恒指夜期收報21,935點 低水184點

恒指夜市期指收報21,935點，跌151點或0.68%，較恒指收市22,119點，低水184點，成交17,255張。

圖為2025年4月15日，交易員在美國紐約證券交易所（NYSE）大廳工作。（Reuters）

本港時間4月30日

【22:51】3大指數跌幅收窄 Amazon跌逾3%

截至本港晚上10時51分，道指報40,055點，跌472點或1.17%；納指最新報17,116點，跌345點或1.98%；標普500指數報5,476點，跌84點或1.51%。其中Amazon跌逾3%、Nvidia跌2.5%。

【22:51】油價跌逾1.9%

油價下跌。紐約原油期貨現時每桶報59.25美元，跌1.17美元或1.94%；倫敦布蘭特期油每桶報62.07美元，跌1.21美元或1.91%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報93,953.19美元、24小時內約升1%。