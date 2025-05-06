油價跌至4年新低　現貨金價升2.7%　美元指數下跌

石油輸出國組織 （OPEC）決定加快增產，加上對國際需求前景不明確，國際油價周一（5月5日）下跌，紐約期油及布油收報價格，均為2021年2月以來的最低水平。



美元：圖為2025年4月21日拍攝的美元紙幣。（Getty Images）

紐約原油期貨每桶收報57.13美元，跌1.16美元或1.99%；日內最多曾跌5.13%，低見每桶55.3美元。倫敦布蘭特期油收報60.23美元，跌1.06美元或1.73%；日內曾跌穿每桶60美元大關，低見58.5美元、跌幅4.55%。

衡量美元對六種主要貨幣的美元指數，在匯市尾市收報99.82，跌幅0.20%。其中，美元兌日圓於匯市尾市報143.89，跌0.73%。

金價：圖為2009年12月3日，孟買金行內擺放的金條。（Reuters）

金價上揚 。現貨黃金每盎司最新報3,328.14美元，升87.26美元或2.69%。

此外，據CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報94,905.11美元、24小時內約跌0.8%。