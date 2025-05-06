彭博︰寧德時代周二起評估投資者認購意向　早前傳至少籌390億元

根據《彭博》看到的交易條款，全球最大的電動汽車電池製造商寧德時代周二開始評估投資者對其香港招股的認購意向。



寧德時代在獲得港交所上市批准後推進招股進程。條款顯示上市日期待定，據《彭博》此前的報導，寧德時代計劃最早5月啟動招股，籌資規模可能至少達到50億美元（約390億元）。

寧德時代2024年4月15日在北京參加北京國際汽車展（Reuters）

今年4月， 美國眾議院中國特設委員會主席致信美國銀行和摩根大通的行政總裁，要求兩家投銀退出寧德時代的香港上市項目。信函特別指出寧德時代今年1月被五角大樓列入涉軍企業黑名單。

根據寧德時代於上周二提交的聆訊後資料集，兩家美資投銀仍參與寧德時代本次招股。

寧德時代年內累跌13%

儘管特朗普關稅政策導致市場劇烈波動，這家深交所上市公司仍全力推進赴港上市。鑒於其招股規模，此次上市可能影響投資者對香港和中國企業的的信心。

寧德時代在深圳交易的股票價格今年以來下跌13%，而同期滬深300指數下跌 4.2%。