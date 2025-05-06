港匯再觸及強方兌換保證　金管局今日兩度注資　合共逾733億

港元今日（6日）兩度觸及強方兌換保證，金管局單日從市場上承接等值超過733億港元的美元沽盤，至周四（8日）本港銀行體系結餘增至1,741億元。



港匯自上周五（2日）起多次觸及7.75強方兌換保證，金管局已4度從市場承接美元沽盤，合並向市場注入1,278.8億元。單是今日已合共從市承接等值733.3億元的美元沽盤。

金管局對上一個承接美元沽盤周期，為2020年4月至10月，期間當局曾經入市85次，更試過短短兩個月內觸發強方兌換保證47次。全年計注入逾3,835億港元，當年年底銀行體系總結餘急升至近4,600億元。

分析料銀行體系結餘難回升至3000億元

對於未來本港銀行體系結餘，iFast Global Markets投資總監溫鋼城預料，銀行體系總結餘不會重返3,000億元至4,000億元水平，原因是當年美國聯儲局正進行量化寬鬆。

華僑銀行香港經濟師姜靜表示，美國貿易保護主義抬頭及財赤問題，影響美元信心，導致亞洲貨幣兌美元轉強。派息及新股活動，亦令港元流動性收緊，預料港元短期持續貼近7.75元兌1美元，金管局或持續入市。她預料，隨著流動性轉鬆，港元利率下跌趨勢會較為跟足美息。