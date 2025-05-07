寧德時代招股　彭博︰卡塔爾投資局及中石化擬參與｜新股IPO

內地電池生產商寧德時代已通過上市申請，日前更有報道指出公司正在評估投資者需求。據《彭博》報道，卡塔爾投資局和中國石化等正考慮參與寧德時代在香港的IPO、也是香港股市近年來規模最大的新股上市集資活動。



據報道引述不願公開身份的知情人士說，卡塔爾投資局（即該國財富基金QIA）和中國國有能源巨頭可能尋求在此次發行中買入價值數億美元的股票。他們還說，另類資產管理公司高瓴投資也在考慮參與。

此外知情人士說，寧德時代還與科威特投資局等其它資本進行了磋商。他們表示，一些公司可能會承諾作為基石投資者購買特定數量的股票，而其他方面可能在常規機構發行中認購。

擁有寧德時代、

稱談判仍在進行

知情人士表示，談判仍在進行中且尚未有最終決定。他們表示，還有其他公司也在就參與寧德時代的IPO進行商洽。

寧德時代、卡塔爾投資局和科威特主權財富基金起亞的代表均拒絕置評。中國石化和高瓴暫未回應置評請求。