關稅戰｜對沖基金經理稱縱使美降華產品關稅至50%　美股仍會向下

中美財金官員將於周五（9日）在瑞士會面。外界關注往後中美雙方就經貿議題之間的談判進展。不過對沖基金經理Paul Tudor Jones接受外媒訪問表示，即使美國總統特朗普降低對中國的關稅幅度至50%，估計股市仍會創下新低。



Paul Tudor Jones指出﹕「對我來說，情況非常清楚。特朗普已經鎖定了關稅，聯儲局也鎖定了不減息，這對股市不利。」，又表示即使特朗普將稅率下調至40%或50%，這也將是自60年代以來最大的加稅幅度，導致增長可能減少2%至3%。

他指，由於宏觀經濟狀況持續惡化，股市尚未觸底。儲局自去年12月以來一直將關鍵隔夜貸款利率維持在4.25%至4.5%的區間內。儲局主席鮑威爾曾提到，將等待貿易政策影響更加明朗後再做出進一步調整。

若聯儲局不減息股市或跌至新低

他指，除非儲局確實採取鴿派立場，並確實減息，否則股市可能會跌至新低。當股市跌至新低時，艱難的日子就會開始，這可能會導致儲局採取行動，可能會導致特朗普採取行動。