關稅戰｜看好中美就關稅接觸　貝森特：未來數週或取得實質進展

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）5月5日在出席一個投資峰會時為總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的關稅政策辯護，席間在接受CNBC訪問時談及對華貿易問題，指未來幾數週內與中國的談判可能取得「實質進展」。



中國在特朗普關稅後採取加徵125%關稅的反制，貝森特認為稅率高昂等同禁運，相信美國「非常接近達成一些協議」。不過他未談及更多詳情，中國此前否認與美國進行任何談判，特朗普亦釋放願意減稅的態度，但前提是中國坐上談判桌。

他指特朗普宣布「對等關稅」後多國前來談判，17個貿易夥伴已提出非常好的貿易提案，但不包括中國。

貝森特當日在洛杉磯出席米爾肯研究院（Milken Institute）舉辦的全球投資峰會（Global Investors' Symposium）中為與會投資者提振信心，稱關稅是特朗普政策「三步走」的一部份，而華府在關稅取得成效後將聚焦減稅和放鬆管制。

2025年5月5日，美國加州，圖為貝森特在洛杉磯一個投資峰會中發表講話。（Reuters）

他還強調關稅將推動美國經濟長期投資，促進經濟增長及製造業發展，相信金融市場受得住短期動盪考驗。