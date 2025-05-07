關稅戰｜何立峰將於瑞士晤美財長　中方：不會為達成協議犧牲原則

中國外交部周三（5月6日）公布，國務院副總理何立峰將訪問瑞士期間，與美國財長貝森特（Scott Bessent）會談。中國商務部發言人同日表示，美國通過多種渠道主動向中方傳遞信息，希望就關稅等問題與中方談起來。在充分考慮全球期待、中方利益、美國業界和消費者呼籲的基礎上，中方決定同意與美方進行接觸，強調中方絕不會犧牲原則立場、犧牲國際公平正義去尋求達成任何協議。



圖為2025年5月6日，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）出席眾議院委員會的聽證會。（Reuters）

中國外交部發言人宣布，應瑞士政府邀請，中共中央政治局委員、國務院副總理何立峰將於5月9日至12日訪問瑞士，與瑞士領導人及有關方面舉行會談。期間何立峰作為中美經貿中方牽頭人，將與美方牽頭人美國財政部長貝森特（Scott Bessent）舉行會談。

而在5月12日至16日期間，何立峰將赴法國，與法方共同主持第10次中法高級別經濟財金對話。

中國商務部敦促美國拿出談的誠意、糾正錯誤做法。(網上圖片)

商務部：促美拿出談的誠意 相互尊重平等協商

商務部發言人表示，美國新政府上任以來，採取了一系列違規、無理的單邊關稅措施。中方為捍衛自身正當權益，採取了堅決有力反制。美方高層近期不斷就調整關稅措施放風，並通過多種渠道主動向中方傳遞信息，中方對美方信息進行了認真評估，決定同意與美方進行接觸。

發言人稱，中方立場是一貫的，無論是打還是談，中方維護自身發展利益的決心不會改變。打，奉陪到底；談，大門敞開。任何對話談判必須在相互尊重、平等協商、互惠互利的前提下開展，強調美方想要通過談判解決問題，就要正視所帶來的嚴重負面影響，正視國際經貿規則、公平正義和各界理性聲音，拿出談的誠意，糾正錯誤做法，與中方相向而行，通過平等協商解決雙方關切。

發言人警告。如果說一套、做一套，甚至企圖以談為幌子，繼續搞脅迫訛詐，中方絕不會答應，更不會犧牲原則立場、犧牲國際公平正義去尋求達成任何協議。

2025年4月2日，美國總統特朗普在華盛頓特區白宮玫瑰園簽署關稅相關的行政命令。（Reuters）

貝森特6日出席國會聽證會時稱，特朗普政府或最快於本星期內，宣布與「一些最大貿易夥伴」達成貿易協議，但「我們尚未與中國進行談判」。但他在5日受訪時曾稱，未來數周或與中國談判取得「實質進展」。