摩通私銀推測內地救市時機考量　料中美終達共識　關稅將遠低當前

關稅大戰下，內地今日﹙7日﹚出招救市，摩根大通私人銀行董事總經理兼亞洲投資策略部主管吳安瀾預計，中美雙方最終會就關稅達成共識，預計實際的稅率，將遠低於當前的水平。



對於今日內地的降準降息，該行認為，或有出於人民幣兌美元走強，利用匯率空間，實施息口操作的用意，做法合理（make sense）。但純粹的貨幣政策還不足夠，需要見到財政政策刺激信貸需求的回升。該行對中國股票看法中性，而對印度、日本市場看高一線。



內地減息合理 或利用人幣兌美元走強時機

問及對今日內地出招救市的看法，吳安瀾回應指現在減息是合理的（make sense），出於內地持續低通脹的背景，他認為內地的實際利率一直過高，此時減息具備好處。

但他也明言，需關注信貸需求，尤其是私人信貸需求，依然疲弱，所以純粹的貨幣政策的功能有限，只可以當做一個積極的信號，去提振市場情緒，除非有信貸需求的回升。因此市場關注重點仍在於財政政策，是否切實可行地刺激消費，以及內房去庫存，該行也形容稱，在找尋這類證據。

而關稅戰下前景尚不明朗，內地緣何選擇此時出招，摩根大通私人銀行亞洲執行董事兼股票策略師崔保強表示，出於其個人的推斷，內地會計算好時間，每次都在美元走弱，人民幣走強的時機之下，利用此類空間出招。所以回顧上一次減息，是跟隨美聯儲減息動作之後，而今次美元同樣勢弱，或因此給予政策操作的空間。

中國人民銀行行長潘功勝，今日公佈降準降息。（資料圖片）

美元估值過高 兌主要貨幣仍有近兩成貶值空間

中美貿易戰下，美國股債匯三殺的局面，吳安瀾認為美元長期以來的估值過高，近期在逐步修正其估值。從中期評估，兌日圓、歐元等主要貨幣，應當仍由10%至20%的貶值空間。

而美債雖然遭遇沽售，但暫未見到時中國拋售美國國債的信號，也不太可能由中國沽售，更大的概率反而是日本長期持有國債的投資者。

摩通私銀認為，美元估值仍然過高。（資料圖片）

對中國股市看法中性 印日股市看高一線

摩根大通指出，對於中國股市總體而言，呈中性態度，儘管得益於強勁的南向資金流入。此外，投資者會謹慎選擇AI概念股，但此種樂觀的情緒，並沒有在各行各業均得以體現。例如自Deepseek今年1月底面世以來，香港上市的AI受惠股漲幅達17%，科指ETF漲幅有9%，但是不具備AI概念的MSCI中國指數就僅漲0.3%，滬深300甚至倒跌1%。

摩通表示，對於印度和日本市場看高一線。 印度方面，崔保強指出，對印度市場的中期前景樂觀，當回調時就會有買入機會。他分析指，大部分新興市場的股票，其長期表現都難以緊貼GDP增長，但印度市場的表現反而不俗。另外，該市場內需廣闊，對於貿易的依賴程度較低。

而對於日本市場，崔保強就表示，日本股票會受惠於多元化的貨幣，以及企業治理能力的增強。此外，日股上市公司多積極開展回購，2024年的回購額按年增長85%，股東回報可觀。

此外，全球貿易的整體走弱，對於亞洲地區仍然是風險。不過越南及印度等此類經濟體，將從供應鏈轉移獲利。

圖為2022年6月30日，位於美國紐約市曼哈頓的摩根大通（JPMorgan Chase & Co）總部。（Reuters）

中概股在美退市非新話題 風險已顯著降低

今日中國證監會主席吳清，提及支持優質中概股回流內地及香港市場，問及中概股退市風險，摩通表示，這並不是突然出現的討論，早在2020年就已經被熱議，許多大型互聯網公司，都已經在港美兩地上市，對沖了退市的風險。

且其指出，對比五年前，持有中國股票的外國人，尤其是美國人，數量也顯著減少，因此風險確乎已經降低。不過，港股的流動性與美股不同，因此如若最終退市，恐對企業仍然存在負面影響。