京東618下周二率先預熱　阿里淘寶合作小紅書　推跨平台無縫購物

618購物節將至，內地電商大戰再開打，京東（9618）公佈將於5月13日（下周二）晚間8點至5月28日，率先開啟心動購物季活動。



阿里巴巴（9988）旗下淘寶天貓集團則表示，與小紅書深化戰略合作，打造「紅貓計劃」，可讓商家在小紅書筆記中嵌入其淘寶天貓店舖的商品鏈接，跨平台購物。



京東（9618）公佈將於5月13日（下周二）晚間8點至5月28日，率先開啟心動購物季活動。

京東618本月31日晚8點啟動 下周二先預熱

京東表示，今年京東618開啟前，京東將於5月13日晚間8點發起心動購物季活動，持續至5月28日24點。另外，京東618將於5月31日晚上8點正式啟幕。公司將整合「滿200減20神券」、「跨店滿減」等基礎遊戲，並推出六大驚喜日。

阿里巴巴（9988）旗下淘寶天貓集團則表示，與小紅書深化戰略合作，打造「紅貓計劃」。

淘天合作小紅書 推無縫購物體驗

淘天集團則指，今次合作首次實現了，小紅書種草到淘寶消費轉化的全鏈路打通，享受全程無縫的購物體驗。用戶可點擊嵌入在小紅書種草筆記中的商品鏈接，直接跳轉至淘寶app購買。

其續稱，兩個平台2023年起試驗種草合作，透過衡量內容種草的表現，驗證由內容驅動的商業模式。去年，淘寶天貓商家在小紅書的種草筆記點擊率，按年提升20%，用戶互動率翻倍。