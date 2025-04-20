關稅戰｜美國人直購中國商品　敦煌網、淘寶排進美國購物APP前二

4月20日消息，最新數據顯示，阿里國際站已升至美國App Store購物榜第3。此刻，美國電商APP榜前三裏，阿里占了兩個。淘寶連續多日位居第二。同時阿里國際站還在全球120多國APP下載榜里位居前十。



不過，昔日被阿里打敗的DHgate（敦煌網還是現在榜上的冠軍，更是美國免費APP下載排行榜的亞軍。目前，美國App Store購物榜前三名都是中國的APP。



有分析指這些中國APP的爆紅，背後與特朗普政府近期對中國商品加徵關稅有關，也受到 TikTok 上多段影片影響，推動美國用戶熱衷於直接向中國製造商購物。



另據分析機構Appfigures統計，淘寶在4月有18萬5,000次下載，較上月同期3萬次下載暴升514%。

Appfigures 表示，自2017年1月以來，淘寶從未進入美國 App Store 整體榜單，今次首次突破記錄。雖則透過這些應用購物並不能直接避開美國對中國商品徵收的關稅，但不少消費者相信，與工廠直購有機會壓低總體開支。

敦煌網頁面。（網頁截圖）

不過淘寶成績未有中國B2B（business-to-business）跨境電商平台DHgate（敦煌網）亮眼，敦煌網此次一躍成為美區App Store排名第一的免費iPhone應用程式。

公開信息顯示，敦煌網由王樹彤於2004年創立，是中國領先的B2B跨境電商在線交易服務平台，覆蓋全球225個國家及地區。

《瀟湘晨報》報道指 ，敦煌網創始人王樹彤在創業前曾在清華大學任教，並一度成為微軟最年輕的中國區高管。在創立敦煌網前，曾和雷軍、陳年一起打造了卓越網，是中國國內最早的電商購物平台之一。

王樹彤。（中國服務貿易協會）

另外，據此前報道，正當中美兩國深陷貿易爭端，仰賴出口維生的中國工廠員工正湧入短影片平台TikTok。

這些工廠都宣稱為Lululemon、耐克（Nike）等美國知名品牌供貨，但它們的員工化身TikTok博主後，非但沒有為國際客戶宣傳，反而是鼓勵美國消費者直接從原產地採購，借此繞過美國的高額關稅，同時還能避免被品牌「割韭菜」。

特朗普關稅戰｜中國工廠員工湧入TikTok找買家 避開中美關稅戰