特朗普稱無意解僱鮑威爾　呼籲聯儲局減息

美國總統特朗普表示，無意解僱聯儲局主席鮑威爾，不過對當局未有以更加快步伐減息感到失望。



特朗普在當地時間周二（22日）出席美國證交會主席阿特金斯就職宣誓儀式中表示，儘管對聯儲局沒有更快地減息感到失望，惟無意解僱鮑威爾。「從來沒有」特朗普對記者稱，「媒體總是把事情搞得一團糟。我沒打算解僱他。我希望看到他在降低利率的想法上更積極一些。」特朗普稱，

特朗普表示﹕「雜貨價格已經下降，一切都在下降。唯一沒有下降但也沒怎麼漲的就是利率。」，「我們認為聯儲局應該降低利率，現在是一個完美的時機。我們希望我們的主席能提前或準時（降息），而不是遲到。」特朗普還表示，股市上漲得不錯。

圖為2025年3月19日，美國聯儲局宣布維持利率不變，主席鮑威爾（Jerome Powell ）隨後發表講話。（Reuters）

聯儲局理事﹕若通脹風險仍在 FOMC將按兵不動

雖然特朗普呼籲聯儲局盡快減息，但是聯儲局理事Adriana Kugler指出，若通脹風險仍然存在，就業保持穩定，FOMC將按兵不動。長期通脹預期在極大程度上被錨定，關稅可能會對價格構成上行風險。

Adriana Kugler亦指出，隨著金融條件趨緊，可能會影響到經濟增速；通脹面臨上行風險，就業面臨下行風險。對於經濟變故，當前政策是準備就緒的。