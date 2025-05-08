美國議息｜鮑威爾：關稅增通脹風險但經濟仍穩 不會因特朗普減息
撰文：蕭通
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美國聯儲局周三（5月7日）公布議息結果，一如預期維持利率不變。聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）隨後主持記者會，稱通脹已經大幅度下降，但略高於2%的目標水平，且失業率上升和通脹風險已增加。他重申，關稅到目前為止的規模比預期大得多，如果維持已宣布的幅度，將會出現更高的通脹和更低的就業。他直言，避免持續通脹將取決於關稅的規模、時間和通脹預期。
鮑威爾表示，短期通脹預期有所上升，調查顯示關稅是推動如此預期的主要因素，但長期通脹預測與目標保持一致。他又指出，目前經濟處於穩健狀態，且表現不錯，但貿易中的異常波動使國內生產總值（GDP）的測算變得更加複雜。他認為經濟不確定性非常高，下行風險已經增加。
針對美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）一再施壓減息，鮑威爾重申，聯儲局不會受到影響，且與會者均認為不需要急於調整利率。對於特朗普屢度揚言要他下台，鮑威爾拒絕評論，但指從未尋求與任何一位總統會面。
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