關稅戰｜中美休戰 彭博︰內地航空公司獲允許恢復接收波音飛機
撰文：張偉倫
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中美關稅戰暫時休戰，雙方於周一（12日）就下調關稅達成協議。《彭博》報道指，中國允許境內航空公司恢復接收波音飛機。
報道引述知情人士表示，中國政府本周開始通知相關部門和國內航空公司，可以恢復接收波音飛機。至於是否接收則將取決於航空公司自身商業需求。航空公司可自行磋商、決定和安排何時恢復接收。
今年有約50架波音飛機等待交付中國，重啟交付可節省時間和尋求新買家成本，且可以確保收款。
早前傳內地航空公司暫停接收波音飛機
此前，中美關稅戰升級後，波音證實內地航空公司拒絕接收新飛機。同時，波音稱準備對尚未交收的中國訂購飛機尋找替代買家。印度、馬來西亞和沙特對可以立即交貨的737Max型客機公開表達興趣。
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