波音330架飛機遭棄單警告　瑞安航空：關稅不降或採購中國C919

愛爾蘭廉價航空公司瑞安航空（Ryanair）5月1日釋出消息，若美國主導的關稅政策導致飛機價格大幅上漲，該公司將考慮取消數百架波音飛機的訂單，轉向包括中國商飛在內的其他供應商。



據《路透社》報道，瑞安航空首席執行官邁克爾・奧利里（Michael O'Leary）當天在致美國國會眾議員拉賈・克里希納莫西（Raja Krishnamoorthi）的信中指出，若美國政府持續實施「不明智的關稅計劃」，並對波音出口至歐洲的飛機價格產生實質性影響，公司將重新評估目前與波音簽署的330架737 MAX訂單。這批訂單總標價超過300億美元。

瑞安航空是歐洲最大的廉航公司，規模已可與傳統航空公司並駕齊驅。（Getty Images）

奧利里在信中強調，「如果美國政府繼續實施其不明智的關稅計劃，且這些關稅對波音飛機出口到歐洲的價格產生實質性影響，那麼我們肯定會重新評估我們目前的波音訂單，以及將這些訂單轉移到其他地方的可能性」。

他亦提到，儘管目前尚未與中國商飛就採購計劃展開洽談，但若中國商飛的飛機價格比空客便宜10%至20%，瑞安航空「當然」會納入考量。

這封信回應的是美國伊利諾州民主黨眾議員克里希納莫西4月29日的言論。該議員聲稱基於「安全考量」，喊話美國與歐洲麾下航空公司都不應該向中國採購飛機，並點名瑞安航空不要購買中國製飛機，同時指控中國商飛與中國軍方關係密切，並涉及「知識產權盜竊」等問題。

一般認為，克里致信的前因，起源奧利里上月曾公開表示，若價格合理，瑞安航空願意從中國採購C919客機，此番言論也與其近期立場一致，即有意在波音與空客之外尋找新供應商。

2024年11月14日，第十五屆中國航展的第三天，一架C919客機在中國廣東省珠海的一個航天展覽中心飛行。（Getty）

根據公開資料，瑞安航空成立於1985年，總部設於愛爾蘭，目前擁有76個基地樞紐，營運超過1600條航線，是歐洲最大的廉價航空公司之一，也是波音在歐洲的最大單一客戶。

《路透社》指出，奧利里此番威脅取消訂單的言論，標誌著其對波音態度的升級。早在今年3月，他曾透露波音高層私下向其表示，相信飛機有望獲得豁免於特朗普的關稅措施之外。而在4月，奧利里已警告可能推遲波音新機交付時程。

報道指出，瑞安航空的聲明是明確訊號，顯示若特朗普不將航空航太產業排除在關稅計劃之外，全球航空產業可能面臨重大重組風險。

4月22日，一架原售予一家中國航空公司的波音客機返回西雅圖。（Reuters）

就在瑞安航空發出警告之際，波音公司正努力處理因關稅壓力而遭中國拒收的飛機。4月23日，波音總裁兼執行長凱利・奧特伯格（Kelly Ortberg）證實，公司已將三架未交付的737 MAX從中國舟山工廠撤回至西雅圖。

針對此事，商務部發言人於4月29日表示，中美兩國在民航領域長期互利合作，有力推動雙邊貿易與人員往來。美方若執意揮舞關稅大棒，將嚴重衝擊全球供應鏈穩定，干擾國際航空市場秩序，令企業難以正常進行貿易與投資。商務部強調，中方願繼續支持兩國企業開展正常商業合作，希美方能傾聽企業呼聲，為正常貿易投資活動創造穩定、可預期的環境。