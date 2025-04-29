關稅戰｜中國停收波音飛機　商務部：美方揮關稅大棒，波音受其害

據此前報道，近日有數架波音飛機被退回美國。包括一架尚未交付國航的波音737Max 飛機，從中國舟山波音完工中心起飛，目的地是波音總裝廠所在地西雅圖。



2024年6月25日，美國華盛頓，圖為一架正在組裝的波音737 Max飛機。（Reuters）

商務部記者會上，有記者提問「近日，波音公司飛回3架擬交付中國航空公司的波音737Max飛機，稱中方已停止接收波音客機，請問中方有何評論？」對此商務部發言人回應指，美方揮舞關稅大棒嚴重衝擊全球產業鏈供應鏈穩定，擾亂國際航空運輸市場，很多企業無法開展正常貿易投資活動，中國的相關航空公司、美國波音公司都深受其害。

商務部回應稱，有注意到相關報道，強調中美兩國在民航領域保持了長期互利合作，有力推動了兩國貿易和人員往來。

商務部指出，中方願繼續支持兩國企業開展正常的商業合作，「希美方能傾聽企業的呼聲，為企業正常貿易投資活動創造穩定可預期的環境。」

吉祥航空（視覺中國）

內媒報道指，由於「對等關稅」，開始暫停接收波音飛機，吉祥航空也確認推遲接收原本要交付的波音787飛機。波音公司（Boeing）行政總裁Kelly Ortberg也於4月23日表示，由於受中美貿易戰影響，中國已經停止接收波音新飛機。

他指出，公司原計劃今年向中國航企運送及製造大約50架飛機，如果情況持續下去，波音或會將這批飛機轉售給其他航空公司。