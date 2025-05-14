騰訊首季經調整多賺22%　勝預期　AI能力對遊戲業務產生實質貢獻

騰訊（0700）放榜首季業績，期內經調整純利錄得613.3億元（人民幣，下同），按年增長22%，勝於市場預期的596.8億元；收入錄得1,800.2億元，按年增長13%，較市場預期的1,756.0億元為高。公司權益持有人應佔盈利錄得478.21億元，按年增14%。



具體而言，首季增值服務收入921.3億元，按年增長17%；營銷服務收入318.5億元，按年增長20%；金融科技及企業服務收入549.1億元。按年增長5%。

騰訊全日收升近3%，報521港元，成交額125.8億港元。

AI能力已對廣告、遊戲產生實質性貢獻

騰訊表示，AI能力已經對效果廣告與長青遊戲等業務，產生了實質性的貢獻，亦加大了對元寶應用與微信內的AI等新機遇的投入。公司相信，在AI戰略投入階段，現有高質量收入帶來的經營桿杆，將有助於消化這些AI相關投入產生的額外成本。

資本開支230億元 主要投入AI產業發展

騰訊披露，資本開支付款人民幣230億元，主要用於支持AI相關的業務發展。期內自由現金流為人民幣471億元。

圖為2023年7月6日，在中國上海舉行的世界人工智慧大會（WAIC），騰訊的標誌展示在其攤位。（Reuters）

本土遊戲收入較上年低基數增24% 王者榮耀流水創歷史新高

王牌遊戲業務方面，公司期內增值服務業務增長17%至921億元，本土市場遊戲收入為429億元，較去年同期的低基數，按年增長24%，得益於《王者榮耀》與《和平精英》的收入增長，以及近期發佈的《地下城與勇士：起源》與《三角洲行動》的收入貢獻。

國際市場遊戲收入為166億元，增長23%（按固定匯率計算增長22%）。社交網絡收入增長7%至326億元，得益於手遊虛擬道具銷售、音樂付費會員收入及小遊戲平台服務費的增長。

公司指，多款長青遊戲，包括《王者榮耀》和《穿越火線手遊》，於遊戲傳統旺季的第一季，流水創下歷史新高。《三角洲行動》的本土用戶數自上線以來達到新高，日活躍賬戶數峰值於四月突破1,200萬。按平均日活躍賬戶數計，《三角洲行動》在行業最受歡迎手遊中排名第六，並成為行業近三年發佈的新遊戲中平均日活躍賬戶數最高的遊戲。

王者榮耀遊戲畫面。

營銷服務收入增20% 視頻號、小程序廣告庫存需求強勁

營銷服務業務收入，增長20%至319億元。此增長主要由於廣告主對視頻號、小程序及微信搜一搜廣告庫存的強勁需求，得益於用戶參與度提高、廣告平台持續的AI升級以及微信交易生態系統的優化。

但公司也指出，本季來自大多數重點行業的營銷服務收入均有所增長。

此外，金融科技及企業服務業務收入增長5%至549億元，由於消費貸款服務及理財服務收入增長。企業服務收入的增長，乃受雲服務收入及商家技術服務費的增長所驅動。