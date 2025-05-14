彭博︰寧德時代擬以263元定價　另公開發售錄超購102倍

今年最大型新股﹑內地電池生產商寧德時代（3750），據報指導價為263元。



據《彭博》指出寧德時代香港招股，據悉指導價為每股263元。

國際配售錄30倍超購

另一方面，據騰訊新聞《一線》報道，寧德時代國際配售已錄得500億美元認購，相等於超購30倍。

此外有報道指出，券商累計為寧德時代借出超過2,405億元孖展，按公開發售部分集資額23.25億元計，相當於超額認購逾102倍。其中富途及輝立分別借出1,002億及725億元孖展。

入場費約2.65萬元

擬全球發售約1.18億股H股(視乎發售量調整權及超額配股權行使與否而定），其中中國香港發售股份884.21萬股，國際發售股份約1.09億股；2025年5月12日至5月15日招股，預期定價期間為5月13日至5月16日；發售價將不高於263元，每手買賣單位為100股，入場費26,565.24元。

BofA Securities、CICC、 China Securities International、及J.P. Morgan為聯席保薦人；預期股份將於2025年5月20日開始在聯交所買賣。