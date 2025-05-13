寧德時代第二日招股　累錄孖展認購860億元　超額36倍｜新股IPO

內地電池生產商寧德時代（3750）今日（13日）第二日招股， 據綜合市場消息，券商已借出860億元孖展。以公司公開發售部份集資額23.25億元計算，錄得約36倍超額認購。



其中富途借出孖展額為357億元﹑輝立借出300億元，信誠﹑老虎及耀才分別借出70億元﹑49億元及38億元孖展。

入場費約2.65萬元

擬全球發售約1.18億股H股(視乎發售量調整權及超額配股權行使與否而定），其中中國香港發售股份884.21萬股，國際發售股份約1.09億股；2025年5月12日至5月15日招股，預期定價期間為5月13日至5月16日；發售價將不高於263元，每手買賣單位為100股，入場費26,565.24元。

BofA Securities、CICC、 China Securities International、及J.P. Morgan為聯席保薦人；預期股份將於2025年5月20日開始在聯交所買賣。

富途︰相較公司成長潛力 估值極具吸引力

富途證券首席分析師譚智樂表示，寧德時代IPO為投資者開啟參與全球最大電池生產商的機會。其領先的電池技術與市場地位，使其在電動車與儲能領域具備顯著投資價值。當前A股估值僅20倍動態市盈率，相較於公司成長潛力，估值極具吸引力。

他又稱，雖然AH股差價可能限制上市首日的升幅表現，但這僅為短期因素，對寧德時代的長期投資價值沒有影響。憑藉技術優勢、歐洲產能擴張及新能源行業的長期趨勢，寧德時代仍是值得長期持有的優質標的。