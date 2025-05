寧德時代今日招股　已借出孖展469億元　超購約19倍｜新股IPO

寧德時代(3750)今日起招股。據《彭博》引述消息報道,在正式接受訂單前,已獲足額認購。



報道指出,寧德時代沒有立即回應。

入場費約2.65萬元

擬全球發售約1.18億股H股(視乎發售量調整權及超額配股權行使與否而定),其中中國香港發售股份884.21萬股,國際發售股份約1.09億股;2025年5月12日至5月15日招股,預期定價期間為5月13日至5月16日;發售價將不高於263元,每手買賣單位為100股,入場費26,565.24元。

綜合市場資料,寧德時代最新已獲券商借出逾468.8億元孖展,以公開發售額23.25億元計,超購約19倍。當中,富途證券借出155.91億元、輝立證券借出44億,老虎、信誠分別借出26.41億及35億元。

耀才富途推「零息」孖展認購

耀才證券 (1428) 宣布,向孖展認購寧德時代的客戶提供「$0手續費、$0利息」,但維持10倍槓桿認購安排。另外,現金認購客戶亦是提供「$0手續費」。

富途證券表示,向認購寧德時代的客戶開放10倍銀行融資槓桿。最低需要1手本金,超10手可使用最高10倍銀行融資槓桿,免銀行融資利息。富途的銀行融資截止時間為5月14日下午4時。

圖為2023年11月28日,在中國北京舉行的首屆中國國際供應鏈博覽會(CISCE)期間,一名工作人員在寧德時代(CATL)展位清潔。(Reuters)

BofA Securities、CICC、 China Securities International、及J.P. Morgan為聯席保薦人;預期股份將於2025年5月20日開始在聯交所買賣。

基石投資者認購203.7億元股份

集團已訂立基石投資協議,據此,基石投資者已同意在遵守若干條件的情況下,按發售價認購或促使其指定實體認購可購入的發售股份有關數目,總金額約為26.28億美元(或約203.71億港元)。基於發售價每股H股263.元(即最高發售價)計算,基石投資者將認購的發售股份總數為7745.54萬股H股。基石投資者包括中石化(香港)有限公司(「中石化(香港)」)、科威特投資局(「KIA」)、HHLR CF. L.P.、上海高毅及CICC Financial Trading Limited(就高毅場外掉期而言)、Perseverance Asset Management International (Singapore) Pte. Ltd.(「Perseverance Asset Management」、Zenith Hop International Limited(「Zenith Hop」)、Abstract Enigma Limited(為Boyu Capital Opportunities Master Fund的控股附屬公司)、上海景林及CICC Financial Trading Limited(就景林場外掉期而言)、景林資產管理香港有限公司(「香港景林」)、Pinpoint Asset Management Limited(「Pinpoint」)、UBS Asset Management (Singapore) Ltd.(「UBS AM Singapore」)、WT Asset Management Limited(「WT」)、CPE Redwood Investment Limited(「CPE Investment」)、Oaktree Capital Management, L.P.(「Oaktree」)、MX Bright Charm (BVI) Limited(「MX Bright」)、Mirae Asset Securities Co., Ltd(「Mirae Securities」)及Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.(「Mirae Asset」,連同Mirae Securities合稱「Mirae投資者」)、RBC Global Asset Management (Asia) Limited、太平洋資產管理有限責任公司(「太平洋資產管理」)及中國太保投資管理(香港)有限公司(「太保(香港)」,連同太平洋資產管理統稱「中國太保投資者」)、LMR Multi-Strategy Master Fund Limited(「LMR Master Fund」)、洛陽科創集團有限公司(「洛陽科創集團」)、中郵理財有限責任公司(「中郵理財」)、泰康人壽保險股份有限公司(「泰康人壽」)、以及Lingotto Innovation Master Fund(「Lingotto」)。