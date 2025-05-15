阿里巴巴上季經調整純利298.5億　按年增22%不及預期　盤前急插5%

阿里巴巴（9988）公布截至今年3月底止﹑第四財季業績，以及2025財年全年業績。季內經調整淨利潤（non-GAAP）錄得298.5億元（人民幣，下同），按年增22%，較市場預計的中位數320億元為低。期內總收入2,364.5億元，按年增長7%，遜於市場預計的2,379.1億元。



阿里巴巴全日隨大市收跌1.2%，報128.9港元；成交額108.5億港元。業績公佈後，公司美股（美：BABA）盤前急插5.3%，報126.9美元。

就主要分部而言，淘天集團收入1013.7億元，按年增9%；市場最為關注的阿里雲收入301.3億元，按年增18%。國際數字商業集團（AIDC）收入335.8億元，按年增22%。

阿里巴巴

季度斥6億美元回購

在截至2025年3月31日的季度中，公司回購了5,100萬股普通股，總價值為6億美元。全財年共回購11.97億股普通股，總金額為119億美元，普通股淨減少9.95億股，扣除員工持股計畫（ESOP）下發行的股份後，流通股淨減少5.1%。

公司董事會已批准分兩部分派息，總額為每股普通股0.25美元，或每股美國存託憑證2美元，股息總額約46億美元。

阿里雲收入增18% 公共雲增長帶動

雲智能集團收入為301.3億元，按年增18%。本季度，整體收入（不計來自阿里巴巴並表業務的收入）的同比增長加速至17%。公司指，這一增長勢頭主要由更快的公共雲業務收入增長所帶動，其中包括AI相關產品採用量的提升。

阿里巴巴集團首席執行官吳泳銘表示，AI相關產品收入連續七個季度實現三位數增長。展望未來，我們將堅定聚焦核心業務，推動 AI+雲成為長期發展的新增長引擎。

阿里雲

CMR增長12% Take rate提升帶動

淘天集團而言，期內客戶管理收入（CMR）增長12%至710.77 億元，主要由 Take rate（貨幣化率）同比提升所帶動。Take rate的提升得益於基礎軟件服務費的影響，以及「全站推廣」的滲透率提升。商家獲益於「全站推廣」的使用便捷性和市場營銷效率的提升。

88VIP會員作為購買力最高的消費群體，本季度其數量持續同比雙位數增長，超過 5,000 萬。公司將持續專注於提升88VIP會員留存率。

AIDC收入增22%惟受匯率影響 菜鳥收入挫

此外AIDC收入增長22%至335.8億元，主要由跨境業務的強勁表現所帶動。但公司也指，有若干國際業務的收入以當地貨幣計價，而列報貨幣為人民幣，收入因此而受到匯率波動的影響。

菜鳥集團收入為215.7億元，下降12%。阿里指出，反映了電商業務進一步整合物流服務的結果。但收入下降，主要是由於我們的電商業務承擔部分物流平台職責而導致的國內物流服務收入下降所致。經調整EBITA為虧損606 百萬元，主要是由於去年同期因撤回其首次公開發行而授予菜鳥員工的留任激勵所致。

本地生活集團收入增長10%至161.3億元，由高德和餓了麼的訂單增長，以及市場營銷服務的收入增長所帶動。

大文娛集團收入55.5億元，增長12%，主要由電影及娛樂業務的強勁表現及優酷廣告收入增長所帶動。本季度，大文娛集團的經調整EBITA轉正，主要由優酷實現盈利所帶動。