恒生裁員｜受裁員工佔核心業務人手1%　稱助借職員房貸同事紓財壓

日前傳出裁員消息的恒生（0011）今日﹙15日﹚確認裁員。該行聲明指出，受影響員工數目佔核心業務員工總數約1%，又稱若受影響員工正採用職員房屋貸款計劃，會向他們給予支持，以紓緩其即時財務壓力。不過聲明未有提及實際受影響人數，以至那些部門受影響，及具體如何幫助用「staff plan」供樓的受裁員工。翻查恒生年報，該行去年底本港員工人數約6,982人，以此計算，受裁員工料涉約70人。



金管局副總裁阮國恒回應事件稱，商業銀行需要有效營運，因此要升級轉型，因應業務改變、市場需需求，及經濟結構調整等因素作業務調整。同時，因應科技發展，有一些工種未必需要太多人手，但希望銀行找到多些發展亮點，爭取發展空間，屆時就會有新工種需要聘請人手。



恒生解畫︰不時檢視業務組合及營運

恒生聲明指出，該行留意到近日市場關注其調整業務架構及整合之情況，就此作出聲明回應各方關注。

聲明指出，為應對瞬息萬變的市場環境和客戶日益多元化的需求，不時檢視業務組合及營運，並會應用金融科技以提升營運效率及服務質素。在過程中會就業務架構作出適切調整和簡化重疊職能，而該行最近就此進行業務調整，受影響的員工數目佔銀行核心業務員工總數約1%。同時，若受影響員工正採用職員房屋貸款計劃，該行亦會全力支持同事，以紓緩其即時財務壓力。

受裁員工人數料約70人

聲明並無交代銀行核心業務員工總數，以至那些部門受影響。不過，翻查恒生年報顯示，恒生香港及其他地方﹙不計中國內地﹚上年度的員工總數為6,982人。換言之，倘計算香港不包括附屬機構（如恒生指數公司）及恒生中國的員工，1%核心員工料數目大約70人。

恒生高級顧問梁兆基接受傳媒訪問時則回應稱，銀行會不時檢討業務及需要，例如增加科技的應用，難免有員工或崗位的變動，今次涉及員工的數目非大規模的改變。據《香港01》了解，今次受影響的部門之一包括IT部。

金管局︰冀銀行找發展亮點 創新工種

就恒生裁員，金管局副總裁阮國恒表示，商業銀行需要有效營運，因此要升級轉型，因應業務改變、市場需需求，及經濟結構調整等因素作業務調整。同時，因應科技發展，有一些工種未必需要太多人手。

阮國恒表續指出，有一些工種仍人手不足，一直有聘請人手，例如資產及財富管理、科技、可持續金融及大灣區發展等，銀行一直有額外聘請人手。而金管局希望銀行找到多些發展亮點，爭取發展空間，屆時就會有新工種需要聘請人手。

中原按揭董事總經理王美鳳認為，現階段銀行會酌情處理，未必會要求員工轉走按揭。（受訪者提供）

中原按揭︰銀行或會調整條件

市場擔心早前被裁員工，其員工優惠敍造按揭或生變。關於銀行職員房屋貸款問題，阮國恒稱，這個是特殊情況，金管局會接受銀行彈性處理，並期望銀行在過程中要合理照顧員工實際的財務狀況。

中原按揭董事總經理王美鳳認為：「我相信現階段銀行會酌情處理，未必會要求員工轉走按揭，可能讓他們把按揭留在銀行中，只不過調整條件，例如按揭息率跟隨市場。」