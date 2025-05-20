米飯減碳、牛脂肪發電！　DFI零售推低碳產品　首要考慮是這個

ESG﹙環境、社會和公司治理﹚成大趨勢，也成為企業發展考慮之列。在港擁140年歷史、經營惠康及美心等零售品牌的DFI零售集團，其首席法律、管治及企業事務總監陳慧敏接受訪問，分享集團推出「低碳產品」的經驗，甚至從源頭著手研發引入低碳米耕種計劃，而揀選產品首要考慮是這個。



「低碳食品」近期漸漸「攻港」。以DFI零售集團為例，上月在香港市場以「御品皇」品牌推出低碳米，目標是今年合共推出20萬公斤的低碳米，現時香港宜家也使用該款低碳米，未來亦希望推廣至其他餐飲品牌，例如美心。

推行低碳產品 價錢最重要

集團首席法律、管治及企業事務總監陳慧敏介紹指，去年在泰國開始實行低碳米耕種先導計劃，透過實施嶄新的種植技術，推廣使用可持續農業耕種法，並提高供應鏈的環保意識。與傳統耕作方法相比，低碳米稻田所產生的溫室氣體排放量減少了至少30%。

陳慧敏表示，在推行低碳產品，最主要考量是否能與非低碳同類產品價錢一樣，因為顧客對價錢較為敏感，但相信假如價錢相同，顧客會考慮購買低碳產品。她續指，雖然低碳產品前期有一定的研發成本，但長期希望能較非低碳產品成本更低。

DFI 稱未來會繼續致力為顧客提供更多可持續產品的選擇，在追求可持續發展的同時，亦能讓顧客以相宜的價錢購買產品。陳慧敏指，集團亦計劃研發低碳牛肉、牛奶等產品。

陳慧敏表示，在推行低碳產品，最主要考量是否能與非低碳同類產品價錢一樣。（黃文琪攝）

與農民合作 推可持續種植技術

傳統的食米耕作方式需要長期淹浸稻田，這會在土壤中造成厭氧條件。這種缺氧環境使微生物釋放溫室氣體甲烷，全球暖化潛能值 (global warming potential)是二氧化碳的 28 倍，對氣候變化造成重大影響。

為應對以上環境挑戰，陳慧敏指，與農業專家、泰國政府和研究人員共同研發引入低碳米耕種計劃，與 30 位當地農民合作，實施可持續種植技術，包括乾濕交替技術、禁止焚燒稻草、土壤及肥料管理。

惠康出售牛肉前，會先惠康新鮮食品中心切去多餘肥膏，轉化為生物柴油。（資料圖片）

DFI旗下品牌實施可持續發展舉措

除此之外，DFI旗下品牌也實施各種可持續發展舉措，例如在萬寧推行的回收藥物計劃，服務更延伸至全港近60間萬寧藥房。由2023到2024年間，萬寧共回收超過800萬粒過期或棄置藥丸。

集團表示，在7-Eleven推行的《啡 We Green 咖啡渣再生企劃》，計劃目標一年將回收約125 萬杯7CAFÉ 即磨咖啡飲品的咖啡渣，交給本地慈善有機農莊轉化成有機肥料，預計可栽種出約4,000 公斤有機農作物，以及減少因棄置廚餘而造成的19,256 公斤溫室氣體排放。

至於港人家喻戶曉的惠康，陳慧敏指，惠康出售牛肉前，會先惠康新鮮食品中心切去多餘肥膏。這些多餘的肥膏會送往一家香港生物燃料公司，轉化為生物柴油，然後再用於自家配送中心發電機。每年處理超過3,000公斤牛脂。