7-11便利店陸續撤雜誌架停售雜誌　母公司DFI：定期調整貨品供應

DFI集團旗下的7-Eleven便利店近月傳出會陸續取消店內的雜誌架，不再售賣雜誌。《香港01》記者本月初到中環及旺角共四間分店觀察，部份店舖已不設雜誌架，更有店員透露，收到公司的指示，需要移除雜誌架，改售賣其他產品。DFI集團回應指，7-Eleven一直以顧客為先，定期審視每間店舖的實際情況，按顧客的實際需求，調整貨品供應，包括報章或雜誌。



中大新聞與傳播學院教授李立峯表示，實體雜誌受限於內容及出版周期固定，生存空間受到新媒體擠壓。但他認為實體雜誌不會步向死亡，可轉型至其他商業模式求生，例如飛機上的雜誌在短期內便不會完全消失。



DFI集團旗下香港7-11便利店陸續撤雜誌架停售雜誌。DFI指定期按顧客的實際需求，調整貨品供應，包括報章或雜誌。（周令知攝）

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DFI集團︰按顧客的實際需求調整貨品供應

隨着閱讀風氣轉變，近年本地多份雜誌相繼停刊，涵蓋旅遊、文學及電腦等範疇，包括經濟日報旗下的《U Magazine》、創刊逾30年的《PCM 電腦廣場》等，可見購買雜誌的讀者於近年已不斷減少。近日有市民發現，有7-Eleven便利店已移走店內的雜誌架，即不再出售雜誌。

▼中環喜訊大廈7-Eleven便利店▼



中環一分店月初已不見雜誌架 店員︰數日前收到指示移除

《香港01》記者於本月初以顧客身份，到訪中環喜訊大廈分店，現場不見雜誌架，不過門口旁邊仍然設有報紙架，放有數份報章，最底一層則擺放少量雜誌，包括上個月宣布暫停實體紙刊的《Game Weekly 遊戲週刊》等。

店員透露，該店在數日前仍放有雜誌架，惟收到公司的指示，需要移除雜誌架。被問到其他分店的情況，店員則表示不清楚。

▼中環砵典乍街7-Eleven便利店▼



中環砵典乍街分店放滿報紙雜誌 靠窗擺滿流年運程

其後記者再到附近的中環砵典乍街分店觀察，發現該店仍分別設有一個報紙架及雜誌架。甚至連門口旁邊的矮櫃，亦被用作擺放雜誌，當中大部份為日本的時裝雜誌，而靠近窗邊的位置亦放滿堪輿學家的流年運程。

▼旺角亞皆老街7-Eleven便利店▼



旺角砵蘭街分店報紙雜誌一齊放 店員︰將移除雜誌架

至於九龍區方面，記者於同日下午以顧客身份到旺角數間7-Eleven便利店觀察，其中位於砵蘭街的分店門口旁邊則有一整排雜誌架，擺滿各類型的雜誌及書籍，例如漫畫《爆笑校園》、堪輿學家麥玲玲所著的《蛇年運程》、日本時裝雜誌《GLOW》等；最底層則擺放數份報章。

不過相信該雜誌架的「時日無多」，該店店員便透露將會移除雜誌架，改作販售其他產品，惟不確定實際的更換日期。

▼旺角砵蘭街7-Eleven便利店▼



旺角亞皆老街分店只有報紙架 店員︰一直沒有雜誌架

旺角亞皆老街分店則只擺放報紙架，上面放有不同報章等。該店店員稱店內一直沒有擺放雜誌架。

DFI集團回應《香港01》指，7-Eleven一直以顧客為先，定期審視每間店舖的實際情況，按顧客的實際需求，調整貨品供應，包括報章或雜誌。

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中大教授李立峯︰實體雜誌生存空間受新媒體擠壓

中大新聞與傳播學院教授李立峯表示，雖然全球實體書籍的銷量已漸趨穩定，例如每年書展仍吸引大批讀者進場，本地的獨立書展仍然成行成市，但他認為印刷媒體的需求確實一直減少，尤其實體雜誌受限於內容及出版周期固定，在新媒體的發展下，生存空間受到擠壓，因此雜誌的式微並非一日之寒。

中大新聞與傳播學院教授李立峯。（資料圖片）

特定雜誌仍有生存空間 如飛機雜誌短期不會消失

不過李立峯分析，雖然飲食或旅遊等範疇的實體雜誌或不能生存，但不代表所有雜誌全部步向死亡，例如放在飛機椅背上的雜誌，印刷量不多，卻專門為旅客而設，至今還有有一定需求。因此他認為雜誌可通過重新定位，轉型至其他商業模式，例如透過獨立的發行網提供予特定的客群，相信短期內不會完全消失。