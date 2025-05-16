《沽注一擲》原型人物上季轉看淡中國　沽空阿里　Nvidia也當災

電影《沽注一擲》(The Big Short)男主角原型、傳奇對沖基金經理Michael Burry 熱中投資中概股，惟他旗下對沖基金Scion Asset Management在首季幾乎清空全部股票投資組合，同時沽空阿里在內中概股。另邊廂，他亦沽空美股「股王」、晶片生產商Nvidia（英偉達）



據彭博引述監管文件顯示，Scion首季末偏於看空中國企業。期內新建倉阿里ADR、百度ADR 、京東ADR和拼多多和攜程ADR等看跌期權。由於申報文件只披露好倉倉位，因此不清楚有關倉位為直接持有，還是作為其他合約的對沖操作。

事實上自去年底起，Scion已經開始減少對中國科技股的部分投資，並在去年第4季削減了對京東和阿里的投資。

去年第4季開始減持京東及阿里

監管文件又顯示，Scion增加對Estee Lauder持倉，增幅達1倍，且是該基金僅存的股權投資。

Scion去年年底持有American Coastal、Bruker、Canada Goose、HCA Healthcare、Magnera、Molina Healthcare、Oscar Health和VF Corp股票，但目前已平倉。