沽注一擲｜原型人物Michael Burry　上季減持阿里ADR　建倉拼多多

《彭博》報道,就在DeepSeek的人工智能(AI)突破重新引燃了中國股票1.3萬億美元的上漲前夕,Michael Burry撤退了部分中國科技股投資。



根據上周五提交給監管機構的13F文件,這位以2008年沽空美國房地產市場而聞名的對沖基金經理,去年年底削減了京東和阿里巴巴集團風險敞口。

Michael Burry旗下投資公司Scion Asset Management,於去年第四季度將京東ADR持倉量減少了40%,至30萬股。阿里巴巴ADR持倉量同期也減少了25%。不過,京東和阿里巴巴以及百度ADR仍然是Scion的重倉股。

去年年底,中國股市走勢震盪,9月末政府放出刺激大招並引發了10月的瘋狂漲勢,但在隨後幾個月裡,受財政刺激規模令人失望、經濟前景疲軟以及房地產危機影響,上漲勢頭逐漸消失。阿里巴巴在美國上市的股票於第四季度下跌20%,京東下跌13%。

Scion並沒有削減其所有在中國的投資。它開始建倉拼多多,即阿里巴巴在中國電子商務領域的競爭對手,初始倉位為75,000股。該公司的百度倉位也維持不變。

拼多多: The logo of Chinese e-commerce platform Pinduoduo Inc. is displayed next to a mobile phone, in this illustration picture taken March 22, 2022. REUTERS/Florence Lo/Illustration/File Photo