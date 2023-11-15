沽注一擲｜人物原型Michael Burry　上季重新買騰訊及京東兩者ADR

電影《沽注一擲》（The Big Short）男主角原型﹑對沖基金經理Michael Burry旗下基金Sicon Asset Management，將美股兩大指數的淡倉平掉。另一方面Sicon Asset Management於上季重新買入騰訊（0700）及京東（9618）的ADR。該基金於今年第2季時將兩隻中概股ADR清倉。



Michael Burry打理的Sicon Asset Management公布今年第3季資產組合變動，顯示至9月底前已將與Invesco QQQ Trust ETF掛鈎的認沽期權，該款交易所買賣基金（ETF）追蹤納指100指數。同時亦將與SPDR S&P 500 ETF掛鈎的認沽期權清倉。根據該基金於今年第2季數據，兩款認沽期權價值逾16億美元，而兩項指數在上季分別跌3.6%及3%。

不過Sicon Asset Management手上仍持有10萬份由貝萊德發行的iShares Semoconductor ETF淡倉，以及沽空了2,500股Booking。