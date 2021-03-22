百度（9888）暗盤最終僅升0.7%　專家料掛牌後難爆升｜新股IPO

撰文： 翟梓謙 黃文琪 最後更新日期： 2021-03-22 18:35

百度（9888）明日掛牌，今日部分券商開放暗盤市場。根據富途暗盤交易顯示，百度早段高見260元，較招股價252元高出3.2%。一手50股，曾每手帳面賺400元。最終收市報253.8元，升0.7%，每手賬面賺90元。

該股一手中籤率15%，認購50手才穩中一手。

百度（美：BIDU）美股盤前升約1%，報260美元，按照1股美國存託股代表8股A類普通股計算，每股市值約252.68元。以百度暗盤最高價260元計算，百度暗盤一度較美股溢價2.9%。

長期看好其AI業務

光大新鴻基證券策略師伍禮賢表示，由於百度是二次上市，預計明日掛牌後股價表現相對平穩，會與美股今晚收市價相差不大，若抽中百度的投資者，可以「賺少少」就沽。

伍禮賢又指出，近期美債息高企，百度在港表現或會受到美股牽連，加上百度近年收入亦相對穩定，預料短期股價不會有大升幅，假如投資者看好百度未來AI業務的發展，長期亦可持有。

暗盤價符合預期

光大新鴻基財富管理策略師溫傑亦認為，暗盤價格符合市場預期，更多投資者或選擇購買百度美股，因其可以逐股購買，靈活性、流通性較大，且諸如阿里巴巴（9988） 、騰訊等新經濟股，業務增長潛力比百度大，股價亦出現下滑，因此預料在港第二上市的百度股價短期不會爆升。

不過，溫傑亦表示，除了依靠AI能力的百度雲，無人駕駛技術亦是百度未來幾年業務增長的另一個亮點。