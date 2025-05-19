穆迪降美信貸評級至AA1　累美股期貨及匯債皆向下

信貸評級機構穆迪於上周五（16日）將美國信用評級由AAA下調至AA1。受到有關消息拖累，美國三大指數期貨於今日（19日）亞洲交易時段向下，其中納指期貨跌0.8%，標普500指數期貨跌0.7%，道指期貨亦跌0.7%。



美元及美債走勢亦受波及，截至上午8時42分，10年期國債孳息率升3.9個基點，報4.478厘，美匯指數最新報100.75，再次失守101水平。

至於美國財長貝森特則淡化美國政府遭穆迪下調信貸評級，所引發的市場憂慮，稱美國總統政府決心降低聯邦支出並推動經濟增長。他指出﹕「穆迪是一個滯後指標——這就是每個人對信用評級機構的看法。我們不是在過去100天裡走到這一步的，我們繼承的是拜登政府以及過去四年的支出政策」

另一方面，摩根大通策略師Jay Barry在一份報告中表示，長期來看，穆迪下調美國評級可能會導致利息支出增加，此舉將使美債相對於匹配期限的隔夜指數掉期（OIS）價格走低。

穆迪上周五（16日）宣布調低美國信貸評至AA1。（資料圖片）

摩通料美債風險溢價低於同評級發達國家

該行在周日（18日）發表的一份報告中指出，鑑於需求格局發生結構性轉變，貿易和貨幣政策存在不確定性，短期內風險傾向於「熊陡」。不過這一事件導致的波動程度，應該會比4月初關稅公告後出現的波動更小，因為投資者的倉位現在更加中性，而且不太可能像上個月那樣出現誇大基本面的市場波動。

報告還稱，在其他條件相同的情況下，穆迪此次下調美國信貸評級一級，應會使30年期掉期利差縮小約5個基點。然而，美債似乎已經顯示出比其他類似評級的發達市場主權債券更高的風險溢價，表明價格降低的幅度可能比這些系數所暗示的要小。