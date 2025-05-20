美股｜道指收市升137點　最多曾跌317點　Tesla挫2.25%

受穆迪下調美國主權評級影響，美債孳息率飆升。美股周一（5月19日）先跌後回升，道指最多曾跌317點、納指曾挫逾1%，道指至收市反升137點，納指微漲0.02%。



圖為2025年4月30日，交易員在美國紐約證券交易所（NYSE）大廳工作。（Reuters）

中概股指數收跌0.17% 恒指夜期高水45點

道指收市報42,792.07點，升137.33點或0.32%；納指收報19,215.46點，升4.36點或0.02%；標普500指數收報5,963.60點，升5.22點或0.09%。

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市跌0.17%。其中，阿里巴巴跌0.40%、嗶哩嗶哩跌4.97%。

恒指夜市期指收報23,378點，升110點，較恒指收市23,332點，高水45點，成交11,616張。

Tesla：圖為2025年4月23日，Tesla一家在德國柏林的經銷店。（Reuters）

Novavax股價飆15%

大型科技股受壓，Tesla跌2.25%，每股收報342.09美元。蘋果跌1.82%，為跌幅最大道指成份股。人工智能（AI）晶片龍頭Nvidia跌0.53%，每股收報134.68美元。

Novavax的新冠肺炎疫苗獲得美國監管部門批准，股價隨後大漲15.01%。

2025年1月27日，在哥倫比亞波哥大的一家兌換店內，一名員工展示100美元的鈔票。（Reuters）

美元指數跌至100 現貨金價及油價上升

受穆迪下調美國主權評級影響，衡量美元對六種主要貨幣的美元指數，周一在匯市尾市報100.42，跌0.66%。其中，美元兌日圓於匯市尾市報144.86，跌幅0.53%。

國際油價造好。紐約原油期貨每桶收報62.69美元，升0.20美元或0.32%。倫敦布蘭特期油收報65.54美元，升0.13美元或0.20%

金價上揚。現貨黃金每盎司最新報3,227.84美元，升25.07美元或0.78%。

此外，據CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報105,541.41美元、24小時內跌逾1%。