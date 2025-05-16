美股｜道指收市升271點　中概股指數挫2.37%　阿里巴巴跌逾7%

市場對中美關稅戰降溫的興奮情緒減退，美股周四（5月15日）個別發展，道指最多曾跌273點後反彈，至收市倒升271點，納指則跌0.18%。



圖為2025年4月21日，交易員在美國紐約證券交易所（NYSE）大廳工作。（Reuters）

恒指夜期收報23,235點 低水218點

道指收市報42,322.75點，升271.6點或0.65%；納指收報19,112.32點，跌34.49點或0.18%；標普500指數收報5,916.93點，升24.35點或0.41%。

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市跌2.37%。其中，阿里巴巴上季營收增長遜預期，股價急跌7.57%；網易則升14.61%。

恒指夜市期指收報23,235點，跌148點，較恒指收市23,453點，低水218點，成交16,581張。

圖為2020年，美國聯合健康集團位於加州的一座寫字樓外觀。（Reuters）

聯合健康曾跌逾19% 思科升近半成

美國最大醫療保險集團聯合健康（UnitedHealth Group）股價最多曾跌逾19%，至收市仍跌10.93%，為跌幅最大道指成份股，有報道指該公司正遭美國司法部調查欺詐。思科(Cisco)季度業績勝市場預期，股價升4.85%，為升幅最大道指成份股。

圖為2022年3月4日拍攝的插圖中，Coinbase標誌前面擺放了加密貨幣。（Reuters）

Coinbase跌逾7% Foot Locker飆85%

多隻重磅科技股下跌。Amazon跌2.42%、Tesla跌1.40%、蘋果跌0.47%、Nvidia挫0.38%。另外，加密貨幣交易平台Coinbase傳遭美國證券交易委員會（SEC）調查誇大其用戶數量，股價挫7.20%。

Foot Locker飆升85.70%，此前其競爭對手Dick's Sporting Goods同意以24億美元，收購這家鞋類零售商。

4月最終需求PPI升幅遜預期

數據方面，美國4月零售銷售按月升0.1%，高於市場預期為持平，前值升幅1.4%。另外，美國4月最終需求生產物價指數（PPI）按年上升2.4%，預期為升2.5%。