特朗普：Walmart和中國應承擔關稅成本 鮑威爾應儘快減息
撰文：王海
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美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）5月17日在其社交平台撰文指，零售商沃爾瑪（Walmart）不應該將加價歸咎於他開徵的關稅。特朗普指責沃爾瑪去年盈利甚豐，應該和中國一起承擔關稅成本，而不是加價。特朗普其後在另一篇貼文再次砲轟聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell），催促對方盡快減息。
結束中東之行的特朗普在其個人社交平台表示：「沃爾瑪應該停止將加價歸咎於他開徵的關稅。沃爾瑪去年獲利數十億美元，遠遠超出預期。正如人們所說，沃爾瑪和中國應該「承擔關稅」（eat the tariffs）；沃爾瑪不應該向其尊貴的顧客收取額外的費用。我會持續關注，你的客戶也會關注的！」
特朗普其後再撰文狠批聯儲局主席鮑威爾：「幾乎所有人的共識是，聯儲局應該儘早降息，而不是推遲。」鮑威爾太遲了，一個以太遲而出名的人，可能會再次搞砸，但誰知道呢？」
特朗普自4月初宣布「對等關稅」以來，已多次批評鮑威爾反應太慢，曾指控對方是「太遲先生」和「失敗者」，指再不減息的話，經濟可能會放緩。
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