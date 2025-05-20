新世界再融資逾600億　據報部分外資行不參與　金管局正了解原因

新世界發展（0017）據報正籌組兩筆貸款。據《Debtwire》引述消息指出，正籌組的融資包括一筆634億元、主要用作為今年及明年到期債務再融資的貸款。另一筆為以尖沙咀Victoria Dockside（維港文化匯）作優先抵押的156億元新貸款，料主要用於現有項目發展及償還債券，將由德銀承銷。



報道指出，前述提及的再融資，至今暫獲銀行貸款承諾約200億元，惟部分持有少量新世界無抵押貸款的非內地及香港銀行，要求新世界到期時還款，意味不想參與再融資。金管局據報正與有關銀行開會，了解其想退出的原因。金管局發言人回應稱，不評論個別機構事宜。

中行及滙豐據報已承諾參與再融資

報道指出，新世界於4月底已至少獲中國銀行（3988）及滙豐（0005）等銀行的承諾，參與其再融資貸款，有關貸款籌組定於6月30日結束。新世界母公司周大福企業將為再融資提供安慰函，以示對新世界支持，惟安慰函一般不具法律效力。

此外，新世界未有在上周五（16日）限期前贖回總額近27億元的永續債，市場將關注公司會否進一步就永續債延遲派息，分析認為事件對其再融資的談判影響不大。

新世界最新報4.52元，升0.44%，成交額為1,040萬元。