瑞銀稱關注新世界會否贖回永續債 若不贖回對股價影響負面
撰文：張偉倫
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瑞銀發表研究報告指，新世界發展（0017）尚有3.45億美元未贖回永續債，而明日（16日）將會是贖回日限期。該行指出如果新世界未有贖回該批永續債，票面利率將從6.15%遞增至10.2%，料屆時股價將有負面反應。
該行同時指出，新世界可選擇於6月9日延遲支付所有永續債利息。在此情況下，集團每年可節省現金利息支出19億港元，並改善其對債券持有人及銀行的債務或利息償還能力。
根據現行的會計處理方法，所有遞延債券利息將累計入本金額。因此，剩餘資產淨值將進一步下降。
若不贖永續債或影響再融資談判
瑞銀又指出，雖然不贖回永續債或延遲利息分派不被視為技術性違約，但這種情況可能顯示該公司短期現金流仍然緊絀，並可能影響其與銀行的再融資談判。
該行指出若新世界決定贖回3.45億美元永續債，料將有利股價，因為這意味著新世界發展擁有閒置現金。然而，新世界仍有13億元定息債券將於明年3月到期，以及77億贖元可贖回永續債於明年6月贖回日到期。 該行予集團「沽售」評級，目標價4元。
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