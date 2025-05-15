新世界等黃竹坑滶晨上樓書涉447伙　擬月內推售、招標三房及四房

由新世界發展（0017）、帝國集團、資本策略地產（0497）、麗新發展（0488）、港鐵（0066）合作發展的的黃竹坑港島南岸第5A期滶晨（DEEP WATER PAVILIA），今日（15日）上載售樓說明書，項目提供447伙，戶型涵蓋兩房至五房，主打三房及四房。



發展商指，項目將於周內開放貴賓廳及示範單位予VIP買家預約參觀，最快本月推售。預計首批推出的單位為三房及四房精選大宅並以招標形式推售。



項目設447伙 主打三房及四房

項目提供447伙單位，由1A及1B兩座大樓組成，其中1A座標準樓層最多5伙，1B座標準樓層最多6伙。戶型涵蓋兩房至五房，三房及四房則為主打戶型，項目亦另設9伙複式特色戶。單位實用面積440至3,120平方呎。細分為兩大區域，分別為29樓及以上的BAYSIDE SUITE及28樓以下的BAYSIDE RESIDENCE 。

1A座標準樓層最多5伙，1B座標準樓層最多6伙。

設9伙複式特色戶 最大3120呎

當中最細一伙為第1A及1B座5樓A室，實用面積440平方呎，屬兩間隔，各連92平方呎平台。當中面積最大的單位為1A座頂層複式大宅，實用面積3,120平方呎，屬五房五套間隔，並設有獨立泳池。單位的客廳採用了中空設計，樓底高達6.5米。

最細一伙為第1A及1B座5樓A室，實用面積440平方呎，屬兩間隔，各連92平方呎平台。

新世界發展營業及市務部總監何家欣（左二）

首批單位將以招標形式推

新世界發展營業及市務部總監何家欣表示，項目將於周內開放貴賓廳及示範單位予VIP買家預約參觀，最快本月推售。另外，參考市場反應後，預計首批單位將以招標形式推出，單位為三房及四房的精選大宅，均擁深海灣景觀。