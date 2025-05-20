寧德時代首掛　陳茂波指反映投資信心　港交所：新IPO申請已近百

暫膺全球新股「集資王」、電動車電池龍頭大廠寧德時代（3750）首日掛牌，高開12.5%，報263元，每手100股計，則一手賬面賺3300元。公司今次招股反響熱烈，一手中簽率10%。



公司創始人曾毓群發言時表示，公司致力於成為零碳科技公司，相信零碳經濟會是每一個人的經濟。出席掛牌活動的財政司司長陳茂波則表示，今次成功在港上市，體現了企業和投資者對香港市場的信心，在地緣政治複雜的當下，香港作為平台，幫助各地企業上市，提供融資機會，正是順應時勢。



陳茂波：香港集資、國際拓展新模式 料成企業出海趨勢

陳茂波評價稱，今年以來港股表現出色，港元強勢，對新股市場預期較好。寧德時代是今年以來全球最大的IPO案例，體現了企業和投資者對香港市場的信心。

他解釋稱，公司今次上市集資所得資金約90%，將用於匈牙利工廠項目建設，是一種香港集資，支持國際拓展的模式，料未來會成為出海趨勢，也是香港以自身所長、服務國家發展戰略新里程。

陳茂波續指，將繼續努力，吸引更多內地和全球優質企業來港上市、發展和營運，鞏固提升香港「超級聯繫人」和「超級增值人」角色和功能，增強香港金融、創科兩大重要經濟引擎的動力。

寧德時代首日掛牌。

更廣泛融入全球資本市場 曾毓群指零碳經濟潛力大

曾毓群致辭時指出，寧德時代今次在港股上市，意味著更廣泛融入全球資本市場，同時也是公司推動全球零碳經濟的新起點，公司致力於成為零碳科技公司。

他以三點論述，首先目前全球交通體系變革、全球電力體系面臨挑戰，以及全球產業的新能源化，尤其是全球產業新能源化，是零碳經濟的最大增量，且全球零碳交通是個萬億級市場。

港交所（0388）行政總裁陳翊庭。

陳翊庭：年初至今新IPO申請 已近百宗

港交所（0388）行政總裁陳翊庭在上市儀式後，回答傳媒指出，新的IPO申請，從年初至今已有近100間，累計審視的共150間，當中不乏龍頭企業，陳翊庭對此表示滿意，但也稱「當然沒有最好，只有更好」。

談及剛結束的中東之行，陳翊庭表示，中東投資者，對於港股以及一些在美上市中概股，熱情都強烈。而對於中概股回流的聲音，她也指出，許多在內地A股上市的公司，希望搭建一個海外的融資平台，所以會選擇來港上市，也都可以支持企業出海計劃，目前公布有意兩地上市的企業，估計申請已經超過40間。