寧德時代的崛起與挑戰｜伍禮賢

近年香港最大型新股寧德時代（3750）預計將於周二（20日）上市。公司成立於2011年，專注於新能源汽車動力電池系統和儲能系統的研發、生產和銷售。受惠全球電動車和儲能市場的快速增長，寧德時代迅速成長為全球最大的動力電池製造商，客戶包括特斯拉及比亞迪等知名車企，並於2018年在深交所上市。根據SNE Research數據，2024年寧德時代在全球電動車電池市場份額達37.5%，連續8年穩居行業第一。



從收入端來看，公司2024年的收入為3,620億元（人民幣‧下同），按年下跌9.7%。今年第一季度結束了此前連續五個季度收入按年下跌的走勢，收入847.05億元，按年增長6.18%。同時受益於有利的外匯環境、原材料成本下降、產品結構優化及成本控制能力提升，淨利潤達139.63億元，按年增長32.85%，毛利率更提升4.97個百分點至24.4%，反映儲能電池等高毛利產品的收入佔比增加，為業績注入動力。

圖為2023年11月28日，在中國北京舉行的首屆中國國際供應鏈博覽會(CISCE)期間，一名工作人員在寧德時代（CATL）展位清潔。（Reuters）

電池業務佔收入近70%

動力電池業務是寧德時代的核心，2024年佔總收入近70%。公司於2023年推出的神行超充電池和麒麟電池，在能量密度和充電速度上領先行業，進一步鞏固市場競爭力。同時，儲能電池業務快速增長，2024年收入佔比提升至15%，成為新的增長引擎。

雖然全球電池市場競爭激烈，寧德時代持續加大研發投入，推動技術迭代。近年推出的鈉離子電池憑藉成本低、資源豐富等優勢，適用於儲能及低速電動車市場；而固態電池則有望提升能量密度與安全性，成為未來業績的亮點。

寧德時代。

集資為興建匈牙利廠房

另方面，目前寧德時代海外市場收入佔比約為30%，此次在港上市的集資將主要用於海外產能擴張，包括推進匈牙利項目的建設，生產動力電池及儲能電池，供應歐洲車企等客戶。數據顯示，公司在歐洲動力電池市場的佔有率已從2021年的17%大幅提升至2024年的38%。

整體而言，筆者相信公司作為全球最大動力電池製造商之一，在全球減排目標和新能源政策的大環境下，有望憑藉技術優勢和市場地位獲得更多訂單，然而仍需警惕多重挑戰，包括原材料價格波動、地緣政治風險或對全球供應鏈構成威脅，以及競爭對手的新技術推出亦可能加劇市場競爭。至於上市後股價表現，由於本次IPO定價相對目前A股價值的折讓水平不算顯著（一成以內），加上寧德時代單計A股市值已過萬億，預期首日上市股價以溫和向上的機會較大。

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