彭博：新世界尋求銀行6月底前為875億元貸款再融資

新世界發展（0017）受債務問題困擾，近日積極尋求融資紓困，《彭博》引述知情人士透露，新世界現有貸款的一項契約豁免將於下月到期，故目前正尋求銀行在6月底前為其875億元貸款進行再融資。



知情人士表示，此事之所以緊迫，在一定程度上是因為新世界現有貸款的一項契約豁免將於下月到期。如果上述豁免在再融資協議達成前到期，部分銀行可能要求立即償付，儘管這種情況不太可能發生。

銀行最初設定的敲定再融資承諾的截止日期為5月底。不過，知情人士稱，部分銀行已表示，需要更多時間獲得內部信貸審批，預計審批將在幾周內完成。

新世界發展受債務問題困擾，近日積極尋求融資紓困。（資料圖片）

新世界再融資逾600億 據報部分外資行不參與

另外，《Debtwire》引述消息報道指，新世界正籌組兩筆融資，一是主要用作今年及明年到期債務再融資的貸款，涉資634億元。二是以尖沙咀Victoria Dockside（維港文化匯）作優先抵押的156億元新貸款，將主要用作現有項目發展及償還債券，據報將由德銀承銷，目前有數家銀行考慮參與。金管局據報正與有關銀行開會，了解銀行想退出的原因。金管局發言人回應稱，不評論個別機構事宜。

報道指出，前述提及的再融資，至今暫獲銀行貸款承諾約200億元，惟部分持有少量新世界無抵押貸款的非內地及香港銀行，要求新世界到期時還款，意味不想參與再融資。

截至去年年底，新世界負債總額為2,109億元，而6月到期的票息款總額至少達1.166億美元，其中包括4隻永續債的利息。