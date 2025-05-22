LME：關稅戰令金屬倉存量添不確定性　港倉庫聚焦高價值金屬

港交所（0388）旗下倫敦金屬交易所（LME）已批准在香港增設三家倉儲設施，令香港的倉儲設施總數達到7家。首批四家倉儲設施將於7月開始運營。LME行政總裁張柏廉（Matthew Chamberlain）表示，香港倉庫網絡成本較高，適合儲存較高價值的金屬，例如鎳及錫。同時，本港物流服務優質，能快速運送金屬，創造更多市場套戥機會



被問及LME為何揀選香港設立倉儲設施，張柏廉表示，LME也在不斷擴展網路，以跟上全球金屬市場的擴張步伐，優先考慮具有全球性，並擁有良好法律體制、物流的地區，同時香港靠近內地市場，再加上由於內地政策限制，並不能設立倉儲設施，故香港作為倫敦金屬交易所許可交割點，可以加強內地實物金屬市場與倫敦金屬交易所國際定價的聯繫。

張柏廉續指，相對東南亞金屬倉庫具備低廉租金的特點，香港倉庫網絡成本較高，因此東南亞金屬倉庫適合儲存低價值、流通性不太高的金屬，而香港較適合儲存較高價值的金屬，例如鎳及錫。

他又指，本港物流服務優質，能快速運送金屬，創造更多市場套戥機會，減低物流成本，預期金屬在港存放時間不會長，會因應內地需求而進出本港倉庫。

港交所旗下倫敦金屬交易所（LME）已批准在香港增設三家倉儲設施，令香港的倉儲設施總數達到7家。（資料圖片）

關稅戰令金屬倉存量帶來不確定性

至於香港倉庫的選址，他表示，會由市場決定，本周也與未參與設立本港金屬倉庫的營運者見面，但可能新建設施或改造現有設施，需時較長，料本港認可倉庫增加的速度會減慢。此外，張柏廉補充，對其他地區設立倉庫保持開放態度。

被問及關稅戰對LME倉存的影響，他表示，LME倉存量與經濟表現成反比，所以一般來說，在經濟狀況良好的情況下，LME 的倉庫空間會減少。如今關稅戰不利經濟增長，或會導致較多金屬積存，但與此同時，關稅戰帶來的不確定性亦會產生更大囤貨動機，影響交易流量，例如美國總統川普下令對銅進口的國家安全影響展開調查，市場擔憂美國可能對銅徵收較高關稅，導致大量銅由亞洲運往美國的情況。